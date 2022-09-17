Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

17.09.2022 21:38

Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un göğüs dekolteli gençlik fotoğrafını görenler, paylaşımın altına, "Tüm göğsü açık. Çok cesur" gibi yorumlar yaptı.

Eşi Yağmur Atacan'ın bikinili fotoğrafını paylaşması nedeniyle magazin gündeminde ilk sıralara gelen Pınar Altuğ Atacan bu sefer de gençlik fotoğrafı nedeniyle gündem oldu.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Altuğ'un fazla bilinmeyen fotoğrafları arasında yer alan gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi detayı hemen göze çarptı. Sosyal medyada fotoğrafı görenler "Tüm göğsü açık", "Çok cesur" gibi yorumlarda bulundu.

Pınar Altuğ'un hiçbir yerde olmayan gençlik fotoğrafı bomba: Tüm göğsün açık

EVİNİ TAŞIMASI SORULDU

Altuğ son olarak, evi hakkında bir takipçisi tarafından yapılan yorumun ardından gündeme gelmişti. Bir kullanıcı paylaşımında "Henüz Bebek'te otururken... İstanbul'un en güzel semtlerinden Bebek'te boğaz manzaralı evden çıkıp Riva'da izole bir siteye yerleştiniz. Eski semtinizi evinizi özlüyor musunuz?" diye sordu. Altuğ ise takipçisine "Hiç ama hiç özlemiyorum aksine şimdi burası bile kalabalıklaşıyor diye mutsuzum" yanıtını verdi.

İşte Pınar Altuğ'un gençliğinde verdiği poz:

Pınar Altuğ'un hiçbir yerde olmayan gençlik fotoğrafı bomba: Tüm göğsün açık
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Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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