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Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti - Son Dakika

Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti

08.12.2021 16:10

Oyuncu ve sunucu Nick Cannon, beş ay önce dünyaya gelen oğlunun, hızlı gelişen beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşadığı acı olayı programında gözyaşları içinde anlatan Cannon, "Sahilde yürüyüş yaptık, birkaç saat sonra da son nefesini verdi" diye konuştu.

Mariah Carey'nin eski eşi olan 41 yaşındaki oyuncu ve sunucu Nick Cannon'ın model Alyssa Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen 5 aylık oğlu Zen yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTI

Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını, bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını söyledi. Cannon, daha sonra bebeğinin öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.

Ünlü oyuncu Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti

BEBEĞİN BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük" diye konuştu. Ancak sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde ise giderek kötüleştiğini belirtti.

BEBEĞİYLE SON ANINA KADAR ZAMAN GEÇİRDİ

Ünlü isim, Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı. Cannon, geçen hafta sonu New York'tan, bebeğinin annesiyle birlikte yaşadığı California'ya gittiğini ifade etti. Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını dile getiren Nick Cannon, bebeği de alıp, sahilde yürüyüş yaptıklarını açıkladı. Sunucu, geziden birkaç saat sonra oğlunun son nefesini verdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti

"GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN"

Cannon, Zen'in annesi olan sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu da sözlerine eklemeyi ihmal etmedi. Nick Cannon, konuyla ilgili, "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti
Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti

Mariah Carey, Nick Cannon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti - Son Dakika
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