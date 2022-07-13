Ünlü sunucu Zuhal Topal soluğu tatilde aldı! Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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Ünlü sunucu Zuhal Topal soluğu tatilde aldı! Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

13.07.2022 17:24

"Yemekteyiz" yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ailesiyle tatilde aldı. 45 yaşındaki Topal, sosyal medya hesabından siyah bikinili pozunu "Benim de artistik bir pozum olmasın mı?" notuyla paylaştı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, Kurban Bayramı'nı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Kıbrıs'ta geçiyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını hayranlarıyla paylaşan Topal, bikinili bir pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle plajda verdiği bir pozunu yayınlayan 45 yaşındaki başarılı sunucu, "Benim de artistik bir pozum olmasın mı?" notunu düştü.

İşte Zuhal Topal'ın bikinili pozu:

Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi
Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi
Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi
Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi
Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi
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Kurban Bayramı, Zuhal Topal, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Zuhal Topal soluğu tatilde aldı! Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Zuhal Topal soluğu tatilde aldı! Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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