Ünlü sunucu Zuhal Topal soluğu tatilde aldı! Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, Kurban Bayramı'nı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Kıbrıs'ta geçiyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını hayranlarıyla paylaşan Topal, bikinili bir pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle plajda verdiği bir pozunu yayınlayan 45 yaşındaki başarılı sunucu, "Benim de artistik bir pozum olmasın mı?" notunu düştü.

İşte Zuhal Topal'ın bikinili pozu: