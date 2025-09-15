Uzak Şehir İkinci Sezonuna Dönüyor - Son Dakika
Uzak Şehir İkinci Sezonuna Dönüyor

Uzak Şehir İkinci Sezonuna Dönüyor
15.09.2025 11:20
Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

KANAL D'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran ve büyük bölümü Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Uzak Şehir, ikinci sezonuyla pazartesi günü ekrana dönüyor. Dizi yalnızca ekranda değil, çekildiği şehirde de büyük bir etki yaratarak Mardin'i adeta 'Uzak Şehir mevsimi'ne çevirdi. Tarihi sokakları, çarşıları ve otelleriyle Midyat, dizi turizminin yeni gözdesi oldu.

OZAN AKBABA: BÜYÜLÜ BİR ATMOSFERDEYİZ

Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba, yeni sezona dair heyecanını "Bomba gibi geliyoruz, izleyiciyi yine sürprizler bekliyor. Bu büyülü atmosfer bize de çok şey katıyor" sözleriyle dile getirdi.

GONCA CİLASUN: HAYAT GİBİ, SÜRPRİZLERLE DOLU

Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, dizinin Mardin'e kattığı turistik canlılığa dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlk sezon çok güzel sürprizlerle bitti, ikinci sezon da aynı heyecanla başlayacak. Hayat gibi; hiç ummadığımız anda ummadığımız şeyler oluyor. Mardin büyülü bir yer. Çok fazla yerli ve yabancı turist geliyor. Halk çok yetenekli, yemekler güzel, eserler güzel. Ticaretin de canlandığını düşünüyorum. Mutlaka gelip görsünler."

SİNEM ÜNSAL: MARDİN ARTIK İKİNCİ EVİMİZ OLDU

Alya Albora'yı canlandıran Sinem Ünsal ise şehre duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etti:

Sete koşa koşa geldik, çok heyecanlıyız. Evimizden uzak olmak zorluyor ama burası artık ikinci evimiz oldu. Coğrafya çok güzel, kendi içindeki hikayeleri çok besleyici. Tarihi dokusu, medeniyetlerin izleri çok etkileyici. Hala gezilecek çok yer var, gez gez bitmiyor.

SİNAN DEMİRER: MARDİN HALKI BİZİ ÇOK SAHİPLENDİ

Muzaffer Sancak'ı canlandıran Sinan Demirer, "Çok güzel bir sezon geçirdik. Özellikle Midyat ve Mardin halkı bize muazzam bir ilgi gösterdiler, çok sahiplendiler. İkinci sezonumuz da çok güzel başladı. Bu sezon da iddiamız var" diye konuştu.

BURAK ŞAFAK: MİDYATLILAR BİZİ EVLERİNDEN BİRİ GİBİ GÖRDÜ

Kadir Yolcu karakterine hayat veren Burak Şafak, ilçede yabancılık çekmediklerini ifade ederek, "İlk sezondaki gibi heyecanlıyız. Hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. Umarım bu sezon da bizim için güzel olur. Seyircimizle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Midyat, Mardin kadim bir şehir zaten" dedi.

YAREN GÜLDİKEN: ATMOSFER HİKAYEYİ BESLİYOR

Pakize'yi canlandıran Yaren Güldiken ise ilçenin tarihi dokusunun hikayeyi beslediğini belirterek şöyle konuştu:

Biz de ikinci sezon için heyecanlıyız. İlk geldiğimizden beri buranın atmosferinden çok etkilendik. Buranın tarihi dokusu bizi çok etkiledi, bu zaten dizi de görsellerimize de yansıyor. Atmosfer hikayeyi de çok besliyor."

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir heyecan dolu bölümleriyle pazartesi 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

