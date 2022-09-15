Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı

15.09.2022 09:15

Bir süre önce eski sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Subaşı, "Tipik bir video değil" notunu düşerek sevgilisini defalarca dudağından öptüğü anları kişisel hesabından yayınladı.

Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, mısırlı iş insanı Meedo ile aşk yaşamaya başladı. Evlilik kararı aldıktan kısa bir süre sonra yollarını ayıran ikili, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha verdi. Aşkını dolu dizgin yaşayan Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü bir videoyu yayınladı.

SEVGİLİSİNİ PEŞ PEŞE ÖPTÜ

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını yayınlayan Subaşı, sevgilisiyle özel anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü isim, "Biliyorum, tipik videolar değil. Bu benim, biliyorum ben" notuyla Meedo ile öpüştüğü anları paylaştı.

Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı

BURNING MAN FESTİVALİ'NE KATILDILAR

Şeyma Subaşı ve Meedo, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Burning Man Festivali'ne katıldı. Festival için saçlarını rengarenk yaptıran Subaşı, eğlenceli anlarını da Instagram hesabından yayınlayarak şunları yazdı: "Harika ve güzel anlar daha yaşadım... İşleri yapma şeklimiz çok güzeldi ve çok iyiydi... Evet ' iyi - eğlenceli ve doğru ' İşte böyle hissettim. Kendime saklayacağım ve herkesle paylaşmayacağım çok daha fazla düşünce... Bizimle çok gurur duyuyorum... Çok seviliyoruz. Sallandık!

İşte Şeyma ve Meedo'nun festivaldeki renkli anları...

Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı
Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı
Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı
Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı
Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı
Aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptüğü videoyu paylaştı
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Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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