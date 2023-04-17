Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki gösterdi

17.04.2023 09:08

Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün rakip dizi Kızılcık Şerbeti'ne verdiği 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik cezayı protesto etti. Dizi ekibi, RTÜK'ün kararını "Sansüre hayır" pankartları açarak tepki gösterdi.

Başrollerini Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşıçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten ceza aldı. Dizide kadına şiddet sahneleri olduğunu belirten RTÜK, 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası verdi. Dizinin cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü bir anda kesilirken avukatlar, karara bugün itiraz edecek.

CEZAYI PROTESTO ETTİLER

Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza sosyal medyanın gündemine otururken dizinin oyuncularından ve birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi de rakip diziye verilen cezayı protesto etti. Aralarında başrol oyuncusu Pınar Deniz'in de olduğu ekip "Kızılcık Şerbeti. Sansüre hayır" yazılı pankartlar açarak cezaya tepki gösterdi.

Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı protesto etti

"O KADAE İNSANI EKMEĞİNDEN EDİYORSUNUZ"

Yargı dizisinde Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz, Instagram hesabından karara sitem ederek Kızılcık Şerbeti ekibinin 5 hafta boyunca para ceza kazanmayacağını belirterek "Neden? Gerçekten neden? O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Çok yazık gerçekten…" dedi.

Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı protesto etti
Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı protesto etti
YORUMLAR (3)
  • Soner kılıç: Ahlaklı bi nesil yetişmesi için bu tür diziler derhal kaldırılmalı edep haya kalmadi yeğeni amcasının eşiyle ilişki yaşıyor yok daha neler neler bunun adı demokrasi ve lâiklik degil tam yobazlik ahlaksızlık kimse savunmasın bu memleket islamla sereflenmis kutsal bi millet Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa ATICI: Toplumu da ahlakından ediyorsunuz. Cevap Yaz 25 7 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bütün diziler yayından kaldırılması gerekir insanlara kötü olan diziler Cevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
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