Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki gösterdi

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Başrollerini Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşıçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten ceza aldı. Dizide kadına şiddet sahneleri olduğunu belirten RTÜK, 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası verdi. Dizinin cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü bir anda kesilirken avukatlar, karara bugün itiraz edecek.

CEZAYI PROTESTO ETTİLER

Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza sosyal medyanın gündemine otururken dizinin oyuncularından ve birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi de rakip diziye verilen cezayı protesto etti. Aralarında başrol oyuncusu Pınar Deniz'in de olduğu ekip "Kızılcık Şerbeti. Sansüre hayır" yazılı pankartlar açarak cezaya tepki gösterdi.

"O KADAE İNSANI EKMEĞİNDEN EDİYORSUNUZ"

Yargı dizisinde Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz, Instagram hesabından karara sitem ederek Kızılcık Şerbeti ekibinin 5 hafta boyunca para ceza kazanmayacağını belirterek "Neden? Gerçekten neden? O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Çok yazık gerçekten…" dedi.