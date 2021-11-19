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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı - Son Dakika

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı

19.11.2021 23:36

Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz'in yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Yargı dizisinin Instagram hesabından yapılan paylaşıma Ceylin karakterinin küfürlü repliğini yorum olarak yazdı.

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma şaşırtan bir yorum yaptı.

KÜFÜRLÜ REPLİĞİ YAZDI

28 yaşındaki Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında takipçilere sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz'' sorusuna dizide canlandırdığı Ceylin karakterinin küfürlü bir repliğini yazdı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz olay oldu! Oynadığı dizinin paylaşımına küfürlü yorum

TAKİPÇİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Pınar Deniz'in küfürlü yorumu karşısında gözlerine inanamadı. Bazı takipçiler, ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumu yaptı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz olay oldu! Oynadığı dizinin paylaşımına küfürlü yorum
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz olay oldu! Oynadığı dizinin paylaşımına küfürlü yorum
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz olay oldu! Oynadığı dizinin paylaşımına küfürlü yorum
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı

Pınar Deniz, Instagram, Medya, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı - Son Dakika
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