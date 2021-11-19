Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma şaşırtan bir yorum yaptı.

KÜFÜRLÜ REPLİĞİ YAZDI

28 yaşındaki Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında takipçilere sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz'' sorusuna dizide canlandırdığı Ceylin karakterinin küfürlü bir repliğini yazdı.

TAKİPÇİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Pınar Deniz'in küfürlü yorumu karşısında gözlerine inanamadı. Bazı takipçiler, ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumu yaptı.