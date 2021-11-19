Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma şaşırtan bir yorum yaptı.
28 yaşındaki Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında takipçilere sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz'' sorusuna dizide canlandırdığı Ceylin karakterinin küfürlü bir repliğini yazdı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Pınar Deniz'in küfürlü yorumu karşısında gözlerine inanamadı. Bazı takipçiler, ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı - Son Dakika Magazin