Yargı'nın İnci'si Ece Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yargı'nın İnci'si Ece Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi

05.08.2022 14:40

Yargı ve Aşk 101 dizileriyle tanınan Ece Yüksel, çocukluk aşkı Martin Wevers ile sade bir törenle evlendi. 24 yaşındaki oyuncunun nikah törenindeki fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte düğün ve nişandan ilk kareler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde İnci rolü oynayan ve aynı zaman Aşk 101'de rol alan genç oyuncu Ece Yüksel, evlendi. 24 yaşındaki oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Yüksel, 4 Haziran'da evlilik yolunda ilk adımı atarak Wevers ile nişanlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç oyuncu, aile arasında sade bir törenle de evlendi.

2 AY ÖNCE NİŞANLANDILAR

21 Haziran'da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak nişanlandığını duyuran Ece Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" demişti.

İşte Ece Yüksel'in nişan ve düğününden kareler...

Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel, çocukluk aşkıyla evlendi
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel, çocukluk aşkıyla evlendi
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel, çocukluk aşkıyla evlendi
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel, çocukluk aşkıyla evlendi
YORUMLAR
500
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi sarsan ayrılık! Evliya Aykan, Behzat Ç.'ye geçti Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi sarsan ayrılık! Evliya Aykan, Behzat Ç.'ye geçti 05 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı 05 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın İnci'si Ece Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 16:55:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yargı'nın İnci'si Ece Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement