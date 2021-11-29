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Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! - Son Dakika

Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!

29.11.2021 09:20

Dün akşam 11. bölümüyle ekrana gelen Yargı'da Ceylin ve Ilgaz arasında romantik anlar yaşandı. Babasının kaybolmasıyla zor anlar yaşayan Ceylin, Ilgaz'ın yanına giderek aşkını ilan etti. Ilgaz ise "Şu an seni öpmek için deliyorum ama yapamam" diyerek Ceylin'den uzaklaştı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisi, dün akşam 11. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Yaşadığı zor günlerden sonra Ilgaz'a sığınarak aşkını ilan eden Ceylin, aldığı cevap karşısında yıkıldı.

CEYLİN, ILGAZ'A AŞKINI İLAN ETTİ

Babasının ortadan kaybolduğunu öğrenen Ceylin, Ilgaz'ın evine gitti. Gözyaşları içinde Ilgaz'ın kapısına giden Ceylin, "Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama sürekli başına bir iş açmaktan korkuyorum. Sonra seni getirdiğim hale bakıyorum. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Hayatımda ilk kez kaçtığım için kendime çok kızıyorum. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun. Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz. Varsan varım, korkmazsan korkmam. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum" dedi.

Yargı'ya damga vuran sahne! Aşkını ilan eden Ceylin, Ilgaz'ın cevabıyla yıkıldı

"SENİ ÖPMEK İÇİN DELİRİYORUM AMA YAPAMAM"

Ilgaz ise "Şu an seni öpmek için deliriyorum ama yapamam. Sana söylediğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki, değil öpmek yüzüme bile bakmak istemeyeceksin" dedi. Ilgaz'ın bu tavrı Ceylin'i adeta yıktı.

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Yargı'ya damga vuran sahne! Aşkını ilan eden Ceylin, Ilgaz'ın cevabıyla yıkıldı

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır.

Yargı'ya damga vuran sahne! Aşkını ilan eden Ceylin, Ilgaz'ın cevabıyla yıkıldı
Yargı'ya damga vuran sahne! Aşkını ilan eden Ceylin, Ilgaz'ın cevabıyla yıkıldı
Yargı'ya damga vuran sahne! Aşkını ilan eden Ceylin, Ilgaz'ın cevabıyla yıkıldı
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! - Son Dakika Magazin


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