Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika
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Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

23.02.2022 15:35

Doktorlar dizisindeki rolüyle ünlenen Yasemin Özilhan, sosyal medya fenomenliğine soyunmuştu. Takipçilerine 45 bin TL değerindeki bakım kremini öneren Özilhan gelen tepkilerin odağı olarak sosyal medyada gündem oldu.

Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek iki çocuk dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapan Özilhan bu sefer de önerdiği bakım kremiyle gündeme geldi.

KREMİN FİYATI 45 BİN TL

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor. Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi. Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KİLOSU 760 TL OLAN CEVİZİ ÖNERMİŞTİ

Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay da mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti. Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yapmıştı.

45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor

İşte Yasemin Özilhan'a gelen bazı tepkiler...

45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
45 bin TL'lik bakım kremi öneren Yasemin Özilhan'a tepki yağıyor
Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
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Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika
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