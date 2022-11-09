Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı

09.11.2022 14:27

Yaz aylarında bile çorapsız dışarı çıkmadığını söylemesinden sonra çok konuşulan Seda Sayan, Okan Bayülgen'in programına bir anda ayağını masaya uzatarak "Çorapsız geldim senin yüzünden" dedi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen ise "Büyük bir olay oluyor şu anda" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ve aşk dolu pozlarıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Seda Sayan, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. Yaz aylarında bile çorapsız dışarı çıkmadığını söylediği için Okan Bayülgen tarafından dalga geçilen Sayan, canlı yayında yaptığıyla herkesi güldürdü.

BİR ANDA BACAĞINI MASAYA UZATTI

Program esnasında ayağını bir anda masaya uzatan Seda Sayan, Bayülgen'e "Çorapsız geldim senin yüzünden" dedi. Sayan'ın hamlesi karşısında şaşkına dönen Bayülgen ise "Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan, çorap giymediğini göstermek için canlı yayında bacağını masaya uzattı

"ÇORAP BENİM İÇİN BİR FİLTRE"

Çorap giymeyi sevdiğini söyleyen Seda Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Pantolon giydiğimde çorap giymiyorum. Benim için bir filtre. Senin dediğin gibi de anneanne çorabı giymiyorum. Jennifer Lopez falan 2 tane üst üste giyiyor."

Seda Sayan, çorap giymediğini göstermek için canlı yayında bacağını masaya uzattı
Seda Sayan, çorap giymediğini göstermek için canlı yayında bacağını masaya uzattı
Seda Sayan, çorap giymediğini göstermek için canlı yayında bacağını masaya uzattı
Seda Sayan, çorap giymediğini göstermek için canlı yayında bacağını masaya uzattı
YORUMLAR
500
Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Tatile çıkan şarkıcı Hadise küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

Okan Bayülgen, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
14:16 Mollanın sarığını düşürmek isteyen protestocu, hiç b eklemediği bir tepkiyle karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
14:07 Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı
13:54 Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
13:51 Teknik direktör asist yaptı! Volkan Demirel'den futbol tarihinde bir ilk
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek
13:39 Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Survivor şampiyonu Cemal Can'dan yarışma sonrası hayranlarının yüreklerini sızlatan itiraf
12:17 ABD'li oyuncu Chris Evans "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi
08:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 14:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement