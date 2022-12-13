İmaj değiştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni görüntüsüyle usta sanatçı Aydan Şener'e benzetildi - Son Dakika
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İmaj değiştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni görüntüsüyle usta sanatçı Aydan Şener'e benzetildi

13.12.2022 14:12

Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu Ebru Şahin'in son hali usta sanatçı Aydan Şener'e benzetildi.

Hercai ve Destan dizilerindeki başarılarıyla adını geniş bir kilitleyen duyuran Ebru Şahin, son projesinden sonra NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'ın yanına gitti. Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, katıldığı bir davette objektif takıldı.

GÖRENLER AYDAN ŞENER ZANNETTİ

Bir süredir eşiyle Amerika'da olan oyuncu, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Estetik yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, koyu göz detaylı makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yeni imajı ise Türk tiyatrosunun başarılı sanatçılarından Aydan Şener'e benzetildi.

İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi

"İŞİMİ BIRAKMAM, PROJELERE GÖRE TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Evlendikten sonra eşinin yanına Amerika'ya giden oyuncu, proje bazlı olarak Türkiye'ye gelip gideceğini söyledi. Eşi Cedi Osman ile güzel bir denge sağladıklarını söyleyen Şahin, "Türkiye'de değildim. Burada olduğum zaman da çok yoğun şekilde çalıştığım için bir yere gidemiyordum. Benim için de güzel bir etkinlik oldu. Bu yılda evlendiğim için benim için çok güzel geçti iş anlamında da çok güzeldi. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu. Ben de Cedi de işimizi çok seviyoruz, bu yüzden de kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Proje bazlı olarak gidip geleceğim" şeklinde konuştu. Destan dizisinin final yapmasıyla ekranlardan uzak kalan Ebru Şahin, Centilmen filmiyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

İşte Ebru Şahin'in son hali için yapılan yorumlar...

İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi
İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi
İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi
İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi
İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi
İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi
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Ebru Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmaj değiştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni görüntüsüyle usta sanatçı Aydan Şener'e benzetildi - Son Dakika


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