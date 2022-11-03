Canlandırdığı karakterlerle içimizden biri oldu çoğu zaman. Tepeden tırnağa samimiyet kokan efsane oyuncu hepimizin kah abisi, kah babası kah dostu oldu. Kemal Sunal 7'den 70'e herkesin sevdiği usta bir oyuncuydu.
Rol aldığı filmler hala ilgiyle izlenen Kemal Sunal'la ilgili bir detay gündem oldu. Her filminde farklı bir karaktere hayat veren Sunal'ın bir gömleği 7 filmde kullanması hem duygulandırdı hem de takdir topladı. Yeşilçam'dan kesitler paylaşan "Nerdeçekildi" adlı Instagram sayfasında yer alan paylaşımda Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında oynadığı 7 filmde aynı gömleği giydiği bilgisi paylaşıldı. İşte efsane oyuncunun aynı gömleği giydiği filmlerden kareler;
Son Dakika › Magazin › Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika