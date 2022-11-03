Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi

03.11.2022 14:15

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında rol aldığı 7 filmde aynı gömleği giydiği belirlendi.

Canlandırdığı karakterlerle içimizden biri oldu çoğu zaman. Tepeden tırnağa samimiyet kokan efsane oyuncu hepimizin kah abisi, kah babası kah dostu oldu. Kemal Sunal 7'den 70'e herkesin sevdiği usta bir oyuncuydu.

7 FİLM BİR GÖMLEK

Rol aldığı filmler hala ilgiyle izlenen Kemal Sunal'la ilgili bir detay gündem oldu. Her filminde farklı bir karaktere hayat veren Sunal'ın bir gömleği 7 filmde kullanması hem duygulandırdı hem de takdir topladı. Yeşilçam'dan kesitler paylaşan "Nerdeçekildi" adlı Instagram sayfasında yer alan paylaşımda Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında oynadığı 7 filmde aynı gömleği giydiği bilgisi paylaşıldı. İşte efsane oyuncunun aynı gömleği giydiği filmlerden kareler;

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
UMUDUMUZ ŞABAN
Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
YEDİ BELA HÜSNÜ
Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
ÇARIKLI MİLYONER
Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
ŞENDUL ŞABAN
Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

GÜLEN ADAM

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
DAVACI
Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
ÜÇ KAĞITÇI
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Kemal Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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