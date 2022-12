Fazıl Say ile 3 yıllık evliliğini bitiren Ece Dağıtsan: Bize böyle bir son yazmam lazımdı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, dün tek celsede boşandı. Adliyeye el ele gelen ikili, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.

DAĞISTAN: ÇOK GÜZELDİ, HEPSİ HİKAYEYDİ

Instagram hesabından içinde Say ile fotoğrafının olduğunu bir kutunun fotoğrafını paylaşan Dağıstan, "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek, yanılmak yine denemek vardı. Dinlemek vardı, eğlenmek, ağlamak, saçmalamak vardı. Şaşırtmak vardı, öğrenmek, öğretmek, el ele yürümeyi istemek , korumak, kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı. Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı. Çok güzeldi, hepsi hikayeydi" ifadelerini kullandı.

SAY: ADLİYEYE EL ELE GELDİK, EL ELE ÇIKTIK

Adliyeden Dağıstan ile el ele çıktığı bir fotoğrafı paylaşan Fazıl Say ise şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, "bir ve iki birey arasında" bocalıyor, Bazen dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem "her şeye", hem de "hiç bir şeye" yol alan ömürlerimizde."

"İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir "büyük" sayfa açılıyor "büyük dönem" başlıyor şimdi yalnız hayatımda. İyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."