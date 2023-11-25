 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi - Son Dakika

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi geldi. 3 aylık hamile olan Atiksoy'un bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
25.11.2023 - 07:55,
Abone Ol

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

DİZİYE DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy anne oluyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veriyor. Başarılı oyuncunun senaryoda karakteri devam ettiği için sağlığı el verdiği sürece projeye devam edeceği konuşuluyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi - Son Dakika


Son Dakika
00:38 Bayern Münih, Harry Kane'in rekor kırdığı maçta Köln'ü tek golle geçti
00:11 Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında cezalar onandı
23:52 Serbest bırakılan Filistinli kadınlar, özgürlüklerine kavuştu: Biz sokaktan geldik, yine sokaklara döneceğiz
23:42 Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu
23:25 Ronaldo geceye damga vurdu, Al Nassr farklı kazandı
23:10 Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor
22:23 Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı
22:04 İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli kadın, 8 yıl sonra ailesine kavuştu
21:36 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazını keserek öldürdü
21:17 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 08:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement