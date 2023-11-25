Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

DİZİYE DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy anne oluyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veriyor. Başarılı oyuncunun senaryoda karakteri devam ettiği için sağlığı el verdiği sürece projeye devam edeceği konuşuluyor.