Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru - Son Dakika
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Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

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VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güneş, son olarak kareli eteğiyle çektiği ayna pozlarıyla büyük beğeni topladı.

20.02.2025 13:08  Güncelleme: 13:17
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VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, ayna pozlarıyla dikkat çekti. Kareli eteğiyle lise günlerine dönen Güneş'in pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Güneş'in 4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

"KIYAFET KONTROLÜ"

Güneş, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğrafları paylaştı. Başarılı isim, yayımladığı fotoğraflara "Kıyafet kontrolü" notunu düştü.

Zehra Güneş'in pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte ünlü voleybolcunun pozları...

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
Zehra Güneş\'in liseli tarzına yorum yağmuru

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Son Dakika Magazin Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AlexArda:
    8taşlı güzellerden zehra ve hande bizde. gelin kızlar başımızın üstünde yeriniz var, kaliteli oyuncularsınız başarının şampiyonlukların tadını birlikte çıkaralım :))) 33 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Boşun boş haberi. 26 2 Yanıtla
  • Can dostum:
    Şımarık Fıstık 16 3 Yanıtla
  • Behzat:
    Allah sahibine bağışlasın maşallah su gibi. 14 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    LOLİTA olduğunu biliyor 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ahh nediyordu cengiz kurtoğlu (okul yılları) bütün kızlar aşıktı bana geriye sar o anı yaşa 2 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    kıyafetlıyken cok tıp olmuyor 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    start verilmiş bakalım nereye gider bu yol 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ne yani ne kendi zaten yeterince görülüyor... yakında bebekli fotoğraflarıda gör 0 0 Yanıtla
  • Yaik4321:
    o zamanda normal değilmiş 0 0 Yanıtla
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