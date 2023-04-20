Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru!

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Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

CESUR POZU OLAY OLDU

Zeynep Batık, 2 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından oturup bacaklarını açarak poz verdi. Takipçileri ünlü şarkıcıyı "Etek mi şort mu ne giydin?" diyerek köşeye sıkıştırdı. Siyah oversize ceketin altına uzun çizme giyen ünlü şarkıcı paylaşımıyla kısa süre içinde 30 bini aşkın beğeni aldı.