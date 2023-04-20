Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru! - Son Dakika
Üye Girişi

Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru!

20.04.2023 12:53

Cesur pozlarıyla devamlı gündeme yaratan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instgaram hesabından iddialı bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı oturup bacaklarını açarak poz verirken, takipçileri Bastık'ı soru yağmuruna tuttu.

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

CESUR POZU OLAY OLDU

Zeynep Batık, 2 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından oturup bacaklarını açarak poz verdi. Takipçileri ünlü şarkıcıyı "Etek mi şort mu ne giydin?" diyerek köşeye sıkıştırdı. Siyah oversize ceketin altına uzun çizme giyen ünlü şarkıcı paylaşımıyla kısa süre içinde 30 bini aşkın beğeni aldı.

Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
YORUMLAR
500

Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru! - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru!
12:26 Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
12:27 Bayram namazı saat kaçta? İşte şehir şehir namaz takvimi
12:18 İl il bayram namazı saatleri
11:49 Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'ye getirilen Thodex kurucusu Fatih Özer'den ilk kareler
11:47 Muhammed Yakut'un hangi ülkede bulunduğu belli oldu
11:44 Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Alevi" videosu için destek verdi: Herkes gönül gözüyle izlemeli
11:43 Güncel döviz kuru: Dolar 19,41 TL seviyesinden satılıyor
11:37 Muhammed Yakut'un hangi ülkede olduğu ortaya çıktı
11:31 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 19,41 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 13:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement