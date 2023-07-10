Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı

10.07.2023 12:59

Zeynep Bastık, roman konseptli doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz ile çılgınlar gibi dans ederken dudak dudağa poz verdi. Durmaz ayrıca twerk yaparak geceye damga vurdu. İkilinin samimi pozları sosyal medyada tartışma yarattı.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zeynep Bastık, 30. yaş gününü roman konseptli bir partiyle kutladı. Partide çılgınlar gibi dans eden Bastık, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa poz verdi.

TWERK YAPTI

Roman havası konseptli partide Kobra Murat sahneye çıkarken, Kerimcan Durmaz geceye damga vurdu. Durmaz önce Bastık ile dudak dudağa poz verdi, ardından da twerk olarak bilinen kalça dansını yaptı. Bastık'la samimi pozunu Instagram hesabından yayınlayan Durmaz, fotoğrafa "Aşk" notunu düştü. İkilinin pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Geçtiğimiz günlerde de Mabel Matiz ile 10 yıllık şarkıcı arkadaşı Gaye Su Akyol, video çekerek öpmüş ve takipçilerinin tepkisini çekmişti.

Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol
Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
YORUMLAR (1)
  • Taha Yıldız: lut kavmi.. Cevap Yaz 51 5 Yayından Kaldır
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Kerimcan Durmaz, Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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