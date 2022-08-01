Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi

Geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlenen Tolga Akış ve Zeynep Bastık çifti, evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanma kararı aldı ve geçtiğimiz günlerde boşandı. Bastık ile tek celsede boşanan Tolga Akış'ın Çağla Şıkel'le aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

AŞK İDDİASINA YALANLAMA

Aşk yaşadıkları konuşulan Şıkel ve Akış'ın Edis'in kulisinde dans ettiği iddia edilen bir video da magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında çıkan aşk haberlerine Instagram hesabından cevap veren Akış, "Videoda bana benzettiğini kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis'in kulisi değil, Alaçatı'da bir mekan" dedi.

ÇAĞLA TİYE ALDI

Arkadaşlarıyla gittiği mekanda eğlenen Çağla Şıkel ise aşk iddiasını tiye aldı. Arkadaşlarıyla mekanda çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Şıkel, "Edis'in kulisi" notunu düştü.