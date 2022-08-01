Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi - Son Dakika
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Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi

01.08.2022 10:25

Zeynep Bastık'tan boşandıktan sonra ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı öne sürülen Tolga Akış, Şıkel ile dans ettiği iddia edilen videoyu alıntılayarak görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlenen Tolga Akış ve Zeynep Bastık çifti, evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanma kararı aldı ve geçtiğimiz günlerde boşandı. Bastık ile tek celsede boşanan Tolga Akış'ın Çağla Şıkel'le aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

AŞK İDDİASINA YALANLAMA

Aşk yaşadıkları konuşulan Şıkel ve Akış'ın Edis'in kulisinde dans ettiği iddia edilen bir video da magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında çıkan aşk haberlerine Instagram hesabından cevap veren Akış, "Videoda bana benzettiğini kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis'in kulisi değil, Alaçatı'da bir mekan" dedi.

Tolga Akış, Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

ÇAĞLA TİYE ALDI

Arkadaşlarıyla gittiği mekanda eğlenen Çağla Şıkel ise aşk iddiasını tiye aldı. Arkadaşlarıyla mekanda çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Şıkel, "Edis'in kulisi" notunu düştü.

Tolga Akış, Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Tolga Akış, Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Tolga Akış, Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Tolga Akış, Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi - Son Dakika


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