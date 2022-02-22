Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi? - Son Dakika
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Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?

22.02.2022 15:11

Ziynet Sali'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Yüzünde belirgin şekilde değişim olan Sali'nin estetik mi yaptırdığı, yoksa filtre mağduru mu olduğu henüz bilinmiyor.

28 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan Ziynet Sali, değişimiyle adından söz ettirmeye başladı. 46 yaşındaki Sali'nin son halini görenler yüzündeki değişimden dolayı tanımakta güçlük çekti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Ziynet Sali, kuliste hazırlandığı bir fotoğrafı paylaştı. Yanak ve dudaklarındaki şişlikle dikkat çeken Sali'yi görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcının estetik mi yaptırdığı yoksa filtre mi kullandığı henüz bilinmiyor.

İşte Ziynet Sali'nin kafa karıştıran paylaşımı:

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor
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Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi? Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi? Hak-İş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında panel düzenleyecek Hak-İş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında panel düzenleyecek Para yerine sevginin geçtiği mağaza açıldı Para yerine sevginin geçtiği mağaza açıldı

Ziynet Sali, 28 Şubat, Estetik, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi? - Son Dakika Magazin


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