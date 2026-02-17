İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı

Haberin Videosunu İzleyin
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı
17.02.2026 10:28  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da Valiler Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki huzur ikliminin ortak akılla güçleneceğini belirten Çiftçi, “Vatanımıza muhabbetle bağlıyız. Üzerimize düşeni yapacağız. Süreci sabote edenlere asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP’nin Meclis’teki kürsü işgaline de tepki gösteren Çiftçi, “Muhalefetin tavrı Gazi Meclisi'mize yakışmadı” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevinin başında ilk programını yaptı. Ankara’da Valiler Buluşması programında konuşan Çiftçi, önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlikten asayişe birçok konuya değinen Çiftçi, Meclis'teki  CHP'li vekillerin yemin törenini engelleme çabalarıyla ilgili ilk açıklamasını yapan Çiftçi, "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, millî irademizin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz, yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir.

"HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil; kamu düzenini güçlendiren olgun bir tavır; milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş ve prensipler, bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

Suriyelilerin dönüşüne ilişkin de bilgi veren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç geliyor. Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasındadır. Bu sebeple dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır.

İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.

"MUHACİRE ENSARLIK YAPMAK İNANCIMIZIN GEREĞİDİR"

Anadolu tarih boyunca mazlumların sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir.

Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır.

"Bu çerçevede 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır. Bu kardeşlerimiz artık memleketimizin gönül elçilerindir."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmişti. AK Partili vekiller Gürlek’in etrafından etten duvar örmüşlerdi. Çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşmuştu. CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanamış, yaşananalar siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Mustafa Çiftçi, Gündem, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    sayın bakanım kaç gün geçti üstünden. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok
Mansur Yavaş’tan “Baş şüpheli“ iddialarına zehir zemberek yanıt Mansur Yavaş'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:27:48. #7.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.