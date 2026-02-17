İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP’nin kürsü işgaline tepki: Meclis’imize yakışmadı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevinin başında ilk programını yaptı. Ankara’da Valiler Buluşması programında konuşan Çiftçi, önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlikten asayişe birçok konuya değinen Çiftçi, Meclis'teki CHP'li vekillerin yemin törenini engelleme çabalarıyla ilgili ilk açıklamasını yapan Çiftçi, "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, millî irademizin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz, yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir.

"HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil; kamu düzenini güçlendiren olgun bir tavır; milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş ve prensipler, bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

Suriyelilerin dönüşüne ilişkin de bilgi veren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç geliyor. Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasındadır. Bu sebeple dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır.

İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.

"MUHACİRE ENSARLIK YAPMAK İNANCIMIZIN GEREĞİDİR"

Anadolu tarih boyunca mazlumların sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir.

Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır.

"Bu çerçevede 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır. Bu kardeşlerimiz artık memleketimizin gönül elçilerindir."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmişti. AK Partili vekiller Gürlek’in etrafından etten duvar örmüşlerdi. Çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşmuştu. CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanamış, yaşananalar siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.