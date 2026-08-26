Çin'den Elektrikli Araçlar İçin Büyük Geri Çağırma - Son Dakika
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Çin'den Elektrikli Araçlar İçin Büyük Geri Çağırma

Çin\'den Elektrikli Araçlar İçin Büyük Geri Çağırma
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Çin, 4,3 milyon elektrikli aracı geri çağırarak güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırıyor.

Çin'de geçen hafta yapılan dev bir geri çağırma, elektrikli araç (EV) sahiplerinin güç kesildiğinde araçlarının içinde mahsur kalma korkusunu gidermeye yönelik. Tesla, Xiaomi ve Leapmotor dahil dokuz otomobil üreticisi, acil durum butonları veya kollarının bulunmasının zor olabileceği endişesiyle toplam 4,3 milyon aracı düzeltecek. Bu, dünyanın en büyük otomobil pazarında şimdiye kadarki en büyük geri çağırma olarak kayıtlara geçti.

Bu hareket, Çin'in Şubat ayında geleneksel manuel açma mekanizması olmayan dış elektronik kapı kollarını yasaklayacağını duyurmasının ardından geldi. Tesla'nın popülerleştirdiği ve Çinli EV üreticilerinin taklit ettiği minimalist tasarımlara getirilen bu yasak, 2027'den itibaren yeni modelleri kapsayacak. ABD ve Avrupa düzenleyicileri tarihsel olarak küresel otomotiv güvenliğinde öncü olsa da, şu anda dünyanın en büyük EV pazarı olan ve yeni otomobillerin yaklaşık %55'ini elektrikli araçların oluşturduğu Çin, yakında tonu belirleyebilir.

Danışmanlık firması Gartner'da başkan yardımcısı olan Pedro Pacheco, "Çin'in gelişmiş araç teknolojisi için adım adım düzenleyici liderliğe yaklaştığı açık" dedi. Çinli otomobil üreticileri hızlı şarj eden bataryalar ve gelişmiş otonom sürüş yazılımları gibi özellikleri nefes kesen bir hızla sunarken, çoğu zaman diğer hususlardan çok kullanıcı deneyimine ve estetiğe öncelik verdi. Şimdi Çinli düzenleyiciler sektörü yeni bir yöne taşıyor, denetimi artırıyor ve satılan tüm EV'lerin durumunu ve onarım geçmişini izlemeyi gerektiren kurallar getiriyor.

Shanghai merkezli danışmanlık şirketi Automobility'nin CEO'su Bill Russo, bunun "hızlı EV inovasyonu ve özellik çoğalmasından çok daha iddialı bir güvenlik düzenlemesi aşamasına geçiş" olduğunu söyledi. Kapı açma ve kapı kolu sorunları ABD ve Avrupa'da da bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor, ancak yetkililer henüz harekete geçmiş değil. Temmuz ayında ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 180.000 Tesla Model 3 aracındaki acil durum mekanik kapı açma sistemi için kusur soruşturması talebine yanıt olarak, konunun devam eden bir kural koyma süreciyle ele alınmasının daha uygun olacağını belirtti.

Merkezi Washington'da bulunan Otomobil Güvenliği Merkezi'nin icra direktörü Michael Brooks, NHTSA'nın sürücüsüz arabalar ve dokunmatik kontroller gibi hızla değişen araç teknolojisi trendlerinde zorlandığını, Çin'deki düzenleyicilerin ise kuralları çok daha hızlı uyguladığını söyledi. Son geri çağırma kapsamında otomobil üreticileri, kapı açma mekanizmalarına daha net etiketler ekleyecek ve acil durumda camları indirecek kablosuz yazılım güncellemeleri dağıtacak.

Çin devlet medyası Ekim ayında, bir Xiaomi SU7 sedan sürücüsünün kaza ve yangın sonrasında hayatını kaybettiğini ve çevredekilerin kapıları açamadığını bildirmişti. ABD'de ise Tesla'nın kapı kolu tasarımlarının, yangın sırasında araçta mahsur kalan sürücü veya yolcuların ölümüne ya da yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla birçok dava açıldı. Bazı sürücüler, araçtan çıktıktan sonra çocuklarını dışarı çıkaramadıklarından NHTSA'ya şikayette bulundu.

Russo, Çin'deki düzenleyici eylemin Tesla'yı minimalist kapı kolu tasarımını küresel çapta yeniden düşünmeye zorlayabileceğini belirtti: "Çin, Tesla için o kadar önemli bir satış ve üretim pazarı ki, Tesla'nın yalnızca Çin'e özel ayrı bir çözüm sürdürmek yerine Çin'in gereksinimlerine göre tasarım yapmasını beklerim." Tesla yorum talebine yanıt vermedi. Çin'in otomotiv güvenliği düzenlemelerinde çığır açan diğer örnekler arasında, geçen yıl sürücü destek sistemleri reklamlarında "akıllı sürüş" ve "otonom sürüş" gibi terimlerin yasaklanması yer alıyor. Bu, çoğu Batı pazarından daha ileri bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin'den Elektrikli Araçlar İçin Büyük Geri Çağırma - Son Dakika

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