GM yeni Silverado ve Sierra'da dizel ısrarını sürdürüyor - Son Dakika
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GM yeni Silverado ve Sierra'da dizel ısrarını sürdürüyor

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GM yeni Silverado ve Sierra\'da dizel ısrarını sürdürüyor
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GM, yılın dördüncü çeyreğinde başlatacağı Chevrolet Silverado ve GMC Sierra'nın yeniden tasarımında dizel motorda ısrar ederek hibrite yönelen Ford ve Stellantis'ten ayrılıyor. Büyük yakıt deposuyla 900 milden fazla otoyol menzili hedefleniyor.

General Motors (GM), yeni nesil pikap kamyonetini piyasaya sürerken yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için dizel motorda ısrar ediyor ve rakiplerinin hibrit tekliflerinden ayrılıyor.

GM, 2019'dan bu yana en önemli araçlarının ilk büyük yeniden tasarımını yılın dördüncü çeyreğinde başlatmayı planlıyor: Chevrolet Silverado ve GMC Sierra pikap kamyonetleri. Bu iki model birlikte, Detroitli üreticinin dünya çapında en çok satan modelleri olurken şirket karının büyük bölümünü oluşturuyor.

Yakıt ekonomisini artırmak için GM perşembe günü, kamyonetlerin isteğe bağlı daha büyük yakıt deposuyla birlikte 900 milden fazla otoyol menzili sunacak geliştirilmiş bir dizel motor seçeneği sunacağını açıkladı.

Hafif hizmet tipi pikap kamyonetlerde GM'nin ana rakipleri Ford ve Ram'in üreticisi Stellantis, pikap modellerinde en yüksek yakıt verimliliğini elde etmek için hibritlere güveniyor. GM ise yıllar içinde hibritlerden büyük ölçüde uzak durdu.

GM Başkanı Mark Reuss, bir basın toplantısında 3,0 litrelik dizel motor hakkında konuşurken, "Bu, mevcut bir aktarma organına hibrit sistem ekleyip bu tür bir sistemden verimlilik elde etmeye çalışmaktan biraz farklı" dedi.

Reuss, geçen hafta galon başına 6 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan yüksek dizel fiyatlarını kabul etti. Jeopolitik olaylardan kaynaklanan geçici fiyat artışları ile yapısal artışlar arasında ayrım yaptı ve GM'nin uzun vadede dizellerin üstün verimliliğine güvendiğini söyledi.

Ford, bu on yılın başında F-150'deki dizel motoru bırakıp hibrit modele yönelmişti; şirket bunun güç ve yakıt verimliliği açısından daha iyi bir kombinasyon sunduğunu söylemişti. Bir sözcü perşembe günü, "Rakiplerin ne söylediğine veya yaptığına bakılmaksızın F-150 müşterileri için doğru olanı yapacağız" dedi.

DİZELLERİN MPG'Sİ DAHA İYİ, ANCAK FİYATLARI DAHA YÜKSEK

GM'nin Silverado ve Sierra'yı yeniden tasarlaması, Detroit'in pikap kamyonet pazarındaki uzun süredir devam eden savaşının bir sonraki aşamasının gayri resmi işareti olarak görülüyor. Tahmincilere göre Ford'un yeni nesil F-150'yi 2028'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

GM, Ford ve Stellantis, büyük pikap kamyonetler için karlı ABD pazarındaki satışların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor ve çekiş kapasitesi ile yakıt ekonomisi gibi performans ölçütlerinde üstünlük sağlamak için kıyasıya rekabet ediyor.

Dizel motorlar genellikle otoyolda benzinli motorlardan daha iyi yakıt verimliliği sağlar; büyük kargo kamyonlarının tipik olarak dizel kullanmasının nedeni de budur.

Detroitli şirketlerin her biri, Ford'un Super Duty'si ve Ram 2500 gibi daha büyük, ağır hizmet tipi pikap modellerinde dizel sunuyor. Ancak hafif hizmet tipi kamyonetlerde yaklaşımları ayrıştı: Ford'un F-150'si, Silverado ve Sierra ile Ram'in 1500'ü.

Federal derecelendirmeye göre Ford'un dört tekerlekten çekişli hibriti ortalama 23 mpg alıyor. GM'nin mevcut dört tekerlekten çekişli dizel Silverado ve Sierra versiyonları ise 24 mpg alıyor. Ancak dizel fiyatları tipik olarak benzinden yüksek olduğu için, federal tahmine göre 15.000 mil sürüş esas alındığında GM kamyonetlerinin sahipleri yılda yaklaşık 1.050 dolar daha fazla ödeyecek.

Ram, sözde genişletilmiş menzilli hibrit pikap kamyonet planlıyor; şirket bunun bir tür plug-in hibrit olduğunu ve duraklamalar arasında 690 mil yol alacağını söylüyor.

GM ayrıca yeniden tasarlanan Silverado ve Sierra kamyonetlerinin, eskilerden daha büyük ve daha güçlü, daha düşük egzoz emisyonlu iki yeni V-8 motora sahip olacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
ChevroletOtomobilEnerjiFordSon Dakika

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