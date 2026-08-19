Sainz, Williams ile Yeni Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sainz, Williams ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Sainz, Williams ile Yeni Sözleşme İmzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Carlos Sainz, Williams ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

Carlos Sainz, Formula 1 takımı Williams ile yeni çok yıllık sözleşme imzaladı. Takım bu anlaşmayı Çarşamba günü duyurdu ve böylece 2027 yılı için sürücü kadrosunu Alex Albon ile birlikte tamamladı.

31 yaşındaki İspanyol sürücü, dört kez yarış kazandı. Ferrari'den ayrıldıktan sonra 2025'te Williams'a katılmıştı. İki yıllık sözleşmesi uzatma seçenekleri içeriyordu. Sainz, takımda geçirdiği sürede iki Grand Prix podyumu ve bir Sprint podyumu elde etti.

Sainz, "Williams'ı ait olduğu yere geri götürmek için ilk günkü gibi kararlıyım ve takımla yeni anılar yaratmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Bu duyuru, Albon'un sözleşmesini uzatmasından bir gün sonra geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sainz, Williams ile Yeni Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
İmza atalı haftalar olmuştu Lemina Galatasaray’dan ayrılıyor İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor
Bruno Fernandes’ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
Koca ülke karıştı Arda Güler’e ulaşmak için görevlilere saldırdılar Koca ülke karıştı! Arda Güler'e ulaşmak için görevlilere saldırdılar
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı

19:07
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:21
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:10
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
15:25
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 20:04:01. #7.12#
SON DAKİKA: Sainz, Williams ile Yeni Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.