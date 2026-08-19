Sainz, Williams ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Carlos Sainz, Formula 1 takımı Williams ile yeni çok yıllık sözleşme imzaladı. Takım bu anlaşmayı Çarşamba günü duyurdu ve böylece 2027 yılı için sürücü kadrosunu Alex Albon ile birlikte tamamladı.

31 yaşındaki İspanyol sürücü, dört kez yarış kazandı. Ferrari'den ayrıldıktan sonra 2025'te Williams'a katılmıştı. İki yıllık sözleşmesi uzatma seçenekleri içeriyordu. Sainz, takımda geçirdiği sürede iki Grand Prix podyumu ve bir Sprint podyumu elde etti.

Sainz, "Williams'ı ait olduğu yere geri götürmek için ilk günkü gibi kararlıyım ve takımla yeni anılar yaratmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Bu duyuru, Albon'un sözleşmesini uzatmasından bir gün sonra geldi.