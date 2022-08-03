- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bütün teröristlere yetecek sarı torbamız var"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

" Türkiye'de ne darbelere, ne darbe planlarına, ne de fitne çıkarmaya yönelik böyle girişimlere yer yoktur"

"Temmuz ayında 10 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi"

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358'e ulaşmıştır"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Bütün teröristlere yetecek sarı torbamız var, bu işi bitirmekte kararlıyız, teslim olmakta acele etsinler" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'daki cemevleri ve Alevi dernek ile vakıflarına yönelik saldırılar hakkında konuşan Çataklı, şunları dedi:

"Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden, kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir. İfade etmek isterim ki, geçen yüzyılda kalmış bu ucuz numaralara artık karnımız toktur. Türkiye'de ne darbelere, ne darbe planlarına, ne de fitne çıkarmaya yönelik böyle girişimlere yer yoktur. Bu işlerle sonuna kadar mücadele edilmektedir, ve bunların bütün failleri adaletin karşısına çıkarılmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu tür eylemlere karşı teyyakkuzumuz ve hassasiyetimiz vardır, müsamahamız ise kesinlikle yoktur."

"Bütün teröristlere yetecek sarı torbamız var"

Teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulunan Çataklı, "Gerek jandarmamız, gerek emniyetimiz, gerekse güvenlik korucularımız, kararlı ve inançlı bir biçimde terörle mücadeleyi 7 gün 24 saat esasıyla sürdürmektedir. Bakanımızın teröristlere yönelik bir teslim ol çağrısı oldu, ben de bir katkı yapayım; bütün teröristlere yetecek sarı torbamız var, bu işi bitirmekte kararlıyız, teslim olmakta acele etsinler" ifadelerini kullandı.

"Temmuz ayında 10 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi"

Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 25'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 2'si gri, 4'ü turuncu ve 1'i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10'u ölü, 44'ü sağ, 14'ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sı PKK/KCK, 11'i DEAŞ, 1'i

Sol terör örgütü mensubudur" diye konuştu.

"Örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen Bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır"

Terör örgütleriyle bağlantılı binden fazla kişinin Temmuz ayında gözaltına alındığını aktaran Çataklı, "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen Bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367'si PKK/KCK, 594'ü FETÖ, 136'sı DEAŞ, 44'ü Sol terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74'ü PKK/KCK, 114'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ, 8'i Sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 219'u tutuklanmıştır" dedi.

"Planlanan toplam 7 terör eylemi engellenmiştir"

Çataklı, Temmuz ayı içerisinde 7 terör eyleminin engellendiğini belirterek, "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde temmuz ayında; 65 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 38 silah, 11 adet mayın/EYP, 29 adet el bombası, 119 kg patlayıcı madde, 5 bin 164 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı temmuz ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 7 terör eylemi engellenmiştir" şeklinde konuştu.

"Siber suçlarla ilgili 109 kişi yakalanmıştır"

Siber suçlara yönelik verilerden de bahseden Çataklı, "Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Eren-Abluka'da şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi"

Eren-Abluka operasyonları hakkındaki son gelişmeleri aktaran Çataklı, "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren-Abluka operasyonlarına başlanmış olup şuan 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiş, 263 mağara/sığınak imha edilmiş, 102 silah, 180 el bombası, 47 adet mayın/EYP, 375 adet fünye, 404 tüp 2 bin 943 kg patlayıcı, 24 dürbün, 34 telsiz, 15 bin 758 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"Dünyada uyuşturucu üretiminin en fazla arttığı bir dönemde, rekor yakalamalara imza atıyoruz"

Uyuşturucuyla mücadelede rekor yakalamalara imza attıkları söyleyen Çataklı, "Dünyada uyuşturucu üretiminin en fazla arttığı bir dönemde, rekor yakalamalara imza atıyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Temmuz ayında gerçekleştirilen 15 bin 575 operasyonda 19 bin 386 kişi gözaltına alınmış, Bin 472 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; Bin 760 kilogram esrar, 78 kilogram skunk, 242 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde 708 artış ile 380 kg kokain, 44 kilogram sentetik kannabinoid, geçen aya göre yüzde 69 artış ile 840 kilogram metamfetamin, 85 bin 358 adet ectasy, 30 bin 16 adet captagon, 418 bin 491 adet sentetik ecza, 7 milyon 116 bin 991 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

"Kaçakçılıkla mücadelede Temmuz ayında 2 bin 557 kişi gözaltına alındı"

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Temmuz ayında gerçekleştirilen bin 775 operasyonda 2 bin 557 kişi gözaltına alınmış, 18 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 346 bin 339 paket kaçak sigara, 158 bin 825 litre kaçak akaryakıt, 58 bin 496 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358'e ulaşmıştır"

Düzensiz göçle mücadelede; 2022 yılı Temmuz ayında, 5 bin 103'ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358'e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar toplam 49 bin 13 kişi ihraç edildi"

İhraç edilen personellere yönelik sayılardan bahseden Çataklı, "Bugüne kadar iki şekilde ihraçlar oldu. Birincisi KHK ile, ikincisi ise idare işlemlerle. KHK'larla 37 bin 934 kişi, idari işlemle de 11 bin 79 kişi olmak üzere 49 bin 13 kişi İçişleri Bakanlığından ihraç edildi. Mülki idari amirlerinden KHK ile 430, idari işlemlerde 182 olmak üzere 622, Jandarmada KHK ile 3 bin 879, idari işlemle 4 bin 644 olmak üzere toplam 8 bin 523, Emniyette KHK ile 29 bin 556, idari işlemle 5 bin 556 olmak üzere toplam 35 bin 112, Sahil Güvenlikte KHK ile 347, idari işlemle 343 olmak üzere 690 kişi ihraç edilmiştir" diye konuştu.