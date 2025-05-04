112'yi Meşgul Edenlere Cezalar Artıyor - Son Dakika
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Politika

112'yi Meşgul Edenlere Cezalar Artıyor

112\'yi Meşgul Edenlere Cezalar Artıyor

TBMM, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul edenlere verilen para cezalarını artırmayı görüşecek.

04.05.2025 15:49
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TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp meşgul edenlere verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülmeye başlanacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda 112'yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, 'özel gelir' olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41'inci maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'yi, çarşamba günü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'yi, perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Bağlı Kuruluşları ile Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkililerini dinleyecek.

Diğer taraftan Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faaliyetlerini görüşmek üzere toplanacak. Aynı gün Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atamak üzere 5 üye adayın seçimlerini yapmak için toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun geçen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunduğu, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ise çarşamba günü görüşecek. Aynı gün Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu ise Bolu Belediyesi yetkililerini kabul edecek.

Dijital Mecralar Komisyonu ise perşembe günü Google Algoritma Değişiklikleri ve Sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

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