15 Temmuz Treni: Vatan Sevgisini Taşıyacak - Son Dakika
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Politika

15 Temmuz Treni: Vatan Sevgisini Taşıyacak

15 Temmuz Treni: Vatan Sevgisini Taşıyacak
14.07.2025 12:25
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu tren, sadece yolcu taşımayacak; aynı zamanda birliği, dirliği, vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu tren, sadece yolcu taşımayacak; aynı zamanda birliği, dirliği, vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara - İstanbul arasında ilk seferine çıkacak olan 'Zaferin Adı Türkiye' temalı '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' Uğurlama Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, 15 Temmuz'un yaşanılan en karanlık gecelerden biri olduğunu söyleyerek, "Hain FETÖ mensupları, bu aziz milletin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kastettiler. Tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle, milletin silahını millete doğrulttular. Millet Meclisi'mizi bombaladılar, sokaklarda masum canlara kıydılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet, söz konusu vatan olduğunda, canını bir an bile düşünmeden feda eder" diye konuştu.

"68 gün boyunca 90 bin kilometre yol kat edecek"

15 Temmuz'un milletin yeniden diriliş destanı olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Bu destan, 'Zaferin adı Türkiye' diye yazılmıştır. Bugün, bu destanı yaşatmak, o geceki ruhu yeniden hissettirmek için, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle giydirilen 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü trenimizi uğurluyoruz. 68 gün boyunca, Ankara-İstanbul, Ankara- Konya, Ankara- Eskişehir, Konya-İstanbul, Eskişehir-İstanbul ve Ankara- Karaman, Ankara - Sivas hatlarında, tam 90 bin kilometre yol kat edecek. 100 binden fazla yolcuyu taşıyarak, geçtiğimiz her istasyonda, her şehirde, her yürekte 15 Temmuz'un ruhunu yeniden canlandıracak. Bu tren, sadece yolcu taşımayacak; aynı zamanda birliği, dirliği, vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"Bu aziz vatanın her karışına hizmet etmenin, milletimizin yolunu açmanın gururunu yaşıyoruz"

Trenin üzerinde verilen mesajla milletin kahramanlık destanını bir kere daha yad edeceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Trenlerimizde gösterilecek videolar ve asılacak afişler, bu büyük zaferi ve alınacak dersleri nesilden nesile aktaracak. O gece, milletimizin bir kahramanlık destanı yazdı. 252 vatan evladı şehadet şerbetini içti, 2 bin 750 gazimiz ise bu büyük zaferin simgesi oldu. Onlara rabbimden hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onlar, bu vatanın istiklalini, çocuklarımızın geleceğini, milletimizin onurunu korudu. Bizler de demiryollarımızın 168 yıllık köklü mirasıyla bu aziz vatanın her karışına hizmet etmenin, milletimizin yolunu açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un adsız kahramanlarını, vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 15 Temmuz Treni: Vatan Sevgisini Taşıyacak - Son Dakika

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