CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 16 milletvekilline ait dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
16 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait 6, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait 2, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ait 2, bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a ait 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'e ait 2, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Partililer Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Van Milletvekili Gülderen Varli, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Hakkari Milletvekili Öznur Bartin'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
Son Dakika › Politika › 16 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyaları TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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