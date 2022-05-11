16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
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16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

11.05.2022 12:15

Erdoğan Dijital Medya hesabı, 16 yıl önceki salon futbolu görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynadığı fotoğraflar "16 yıl önce" notuyla iletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Avusturya, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika


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