TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

27.01.2023 19:08
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Buldan'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin."

Gelen fezlekeler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 2, Gülüstan Kılıç Koçyiğit 2, Tayip Temel 2, Salihe Aydeniz 2, Berdan Öztürk 2, Sezai Temelli'nin 4 dosyası bulunuyor.

Kaynak: AA
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Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
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