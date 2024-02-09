2023\'te Türkiye\'nin Zaferleri: Dayanıklılık ve İlerleme

Politika

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Hürriyet Daily News Gazetesinde "Resilience and Progress: Türkiye's Triumphs in 2023" (Dayanıklılık ve İlerleme; Türkiye'nin 2023'teki Zaferleri) başlıklı İngilizce bir makale yayınladı.

Kasapoğlu, yayınlanan makalesinde, 2023 yılında meydana gelen ve hafızalarımızda acı bir şekilde yer eden depremlerden Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine, Savunma Sanayi hamlelerinden Türkiye'nin sağlık altyapısına kadar birçok konuda analizlerini paylaştı. Dr. Kasapoğlu, makalesinin giriş bölümünde "Türkiye tarihinde, 2023 yılı, direnç, birlik ve etkileyici bir toparlanmanın dokunaklı bir örneği olarak akıllarda her zaman yer tutacaktır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız için evlerin hızlı bir şekilde yeniden inşa edilmesini hızlandırmak amacıyla büyük çaplı bir seferberlik başlattık." derken özellikle devletin reflekslerinin hızlı işlediğini ve acil yardımlar ve ülkenin dört bir yanındaki yurtları devreye sokarak barınma başta olmak üzere birçok sorun için çözümler geliştirdiğini yazdı.

"Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler, Türk demokrasisinin doğasında bulunan canlılık ve dinamizmi ortaya çıkardı"

Dr. Mehmet Kasapoğlu makalesinin devamında, "2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasinin en büyük örneklerinden birisini, Cumhurbaşkanlığı seçimini barındırması sebebiyle her zaman özel bir yer bulacaktır. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler, Türk demokrasisinin doğasında bulunan canlılık ve dinamizmi ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sadece takip eden beş yıl boyunca siyasi istikrarı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda seçmenlerin onun liderliğine olan sarsılmaz güvenini de yansıttı" diyerek, 2023 seçimlerinin kısa bir değerlendirmesini yaptı.

Teknofest ve savunma sanayii konusunda analizlerini de paylaşan Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen Teknofest 2023'ü "Türkiye'nin inovasyon ve teknolojisinin anlamlı bir kutlaması" olarak tarif etti. Savunma sanayi için de "2023 yılı, Türkiye'mizin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yok etme yolunda önemli ilerlemeleri barındıran bir yıl olarak dikkat çekti. Türk savunma sanayisi, özellikle insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar, deniz platformları, cephane ve silah sistemleri ihracatında ön plana çıktı ve küresel düzlemde en önemli aktörlerden birisi haline geldi" diye yazdı.

İngilizce olarak yayınlanan makalesinin son bölümünde, Türkiye'nin sağlık politikaları ve altyapısı hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Kasapoğlu, " Gaziantep, Kocaeli, Kütahya ve İzmir'deki dört yeni mega sağlık kampüsü şeklindeki şehir hastanelerinin açılışı, Türkiye'nin toplum sağlığını ilerletmeye ve küresel sağlık kapsayıcılığı hedefine olan bağlılığını ortaya koymuştur" diye yazarken, son teknoloji medikal teknolojilerle donatılan bu tesislerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti. - İZMİR