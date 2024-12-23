2024\'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları

Politika

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok haber konusu olan ilçe belediye başkanlarını tek tek sıraladı. İstanbul'un ilçelerini yöneten 10 isimden oluşan listeye CHP'den 8 belediye başkanı, AK Parti'den de 2 belediye başkanı girdi.

ZİRVEDE MEHMET MURAT ÇALIK YER ALDI

Listenin zirvesine 93 bin 974 habere konu olan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oturdu. Çalık, 14 milyon 83 milyon 51 bin 939 okunma aldı.

AK PARTİ'NİN YENİ İL BAŞKANI OLMASINA 'KESİN' GÖZÜYLE BAKILAN İSİM İKİNCİ SIRADA

İkinci sıraya AK Partili Abdullah Özdemir yerleşti. 58 bin 478 habere konu olan ve 22 milyon 135 bin 51 okunma sayısına ulaşan Özdemir, son olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanacak değişimle gündeme geldi. Özdemir'in, kongrede aday olmayacağını açıklayan mevcut AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İLK 3 SIRAYI HASAN MUTLU TAMAMLADI

İlk üç sırayı tamamlayan son isim 37 bin 83 habere konu olan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu oldu. 7 milyon 295 bin okunma sayısı alan Mutlu'yu sırasıyla; CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Kaya, CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takip etti. 39 bin 996 habere konu olan Çebi, 2 milyon 43 bin 716 okunma sayısına ulaştı. Çaykara, 35 bin 664, Akgün, 33 bin 454, Yüksel de 29 bin 997 habere konu oldu. Her üç isim de 10 milyonun üzerinde okunma sayısı aldı.

EN ÇOK OKUNAN İSİM SİNEM DEDETAŞ OLDU

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana gündemden düşmeyen isimlerden CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, listenin 8. sırasında yer aldı. 29 bin 709 haberde ismi geçen Dedetaş, 30 milyon 385 bin 651 ile en çok okunma sayısı alan ilçe belediye başkanı oldu.

Listeyi tamamlayan son isimler ise CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile AK Partili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin oldu. 29 bin 627 habere konu olan Bingöl 13 milyon 539 bin 188, Öztekin 29 bin 952 haber ile 9 milyon 461 bin 630 okunma sayısı aldı.