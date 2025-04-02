26. Dönem CHP Milletvekili Dursun Çiçek: Bu dönemde CHP\'ye olan destek arttı

Haberler.com'a konuk olan 26. Dönem CHP Milletvekili Dursun Çiçek, muhalefetin boykot çağrısı yapabileceğini ve katılım arttıkça muhalefetin oy oranının yükseleceğini savundu. CHP'ye olan desteğin bu dönemde arttığını belirten Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmayacağını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, Gazze için yapılan boykotlarla mevcut boykot çağrılarının kıyaslanamayacağını dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

26. Dönem CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Melis Yaşar'ın konuğu olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Boykot çağrılarının muhalefet için bir avantaj olduğunu belirten Çiçek, CHP'ye olan desteğin arttığını söyledi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir daha aday olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

"MUHALAFET BOYKOT ÇAĞRISI YAPABİLİR"

Dursun Çiçek, iktidarın geçmişte yaptığı boykot çağrılarına dikkat çekerek, muhalefetin de benzer bir strateji izleyebileceğini söyledi. "Zamanında nasıl iktidar boykot çağrısı yaptıysa, muhalefet de aynı çağrıyı yapabilir" diyen Çiçek, bu tür boykotların seçmen hareketliliği üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"CHP'YE OLAN DESTEK ARTTI"

CHP'nin mevcut süreçte daha fazla destek gördüğünü ifade eden Çiçek, muhalefetin oy oranlarının boykota katılan seçmen sayısıyla arttığını dile getirdi. Ekonomik denge açısından RTÜK başkanının söylemlerinin altının boş olduğunu savunan Çiçek, mevcut ekonomik durumu da eleştirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

CHP'nin gelecekteki liderlik sürecine değinen Dursun Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir daha aday olmayacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Gazze için yapılan boykotlarla günümüzdeki boykot çağrılarının karşılaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti.