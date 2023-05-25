26 ilde gerçekleştirilen 2. tur anketinin sonucu belli oldu

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

ERDOĞAN YÜZDE 53.3, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 46.6

Araştırmada katılımcılara "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oyunuzu vermeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.6 oy oranına ulaştı.

İşte anketten çıkan sonuç;

ADAYLARIN İLK TURDA ALDIKLARI OY ORANLARI

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde %49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy oranına ulaşmıştı.