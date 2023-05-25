26 ilde gerçekleştirilen 2. tur anketinin sonucu belli oldu - Son Dakika
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26 ilde gerçekleştirilen 2. tur anketinin sonucu belli oldu

25.05.2023 11:36

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 53.4, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 46.6 olduğu görüldü.

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

ERDOĞAN YÜZDE 53.3, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 46.6

Araştırmada katılımcılara "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oyunuzu vermeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.6 oy oranına ulaştı.

İşte anketten çıkan sonuç;

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuç

ADAYLARIN İLK TURDA ALDIKLARI OY ORANLARI

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde %49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy oranına ulaşmıştı.

YORUMLAR (4)
  • GÖKHAN KARABULUT: Kimse ankete filan inanıp sandığa gitmeme gafletinde bulunmasın. Zaten kazanacak benim oyum olsa da olur olmasa da olur algısı verilmek isteniyor. Muhalefete oy verecekler de dahil herkes sandığa gidip oyunu kullanmalı sonuçlara da saygı duymalı. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: İNANMAYIN BU TÜR SÖYLEMLER İNSANLARIN CUMHUR İTTİFAKININ NASIL OLSA KAZANIR ALGISI YARATARAK SANDIĞA GİTMEME ADINA SİNSİCE OLUŞTURULAN ALGI OPERASYONLARIDIR BEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM Cevap Yaz 63 11 Yayından Kaldır
  • ibrahim celik: 26 il hangi iller acaba ege, karadeniz, dogu,akdeniz ? Cevap Yaz 46 10 Yayından Kaldır
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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 26 ilde yapılan ikinci tur anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 26 ilde yapılan ikinci tur anketinden çıkan sonuç

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Son Dakika Politika 26 ilde gerçekleştirilen 2. tur anketinin sonucu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 ilde gerçekleştirilen 2. tur anketinin sonucu belli oldu - Son Dakika
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