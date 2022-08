AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

400 açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de Evreşe Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamalarına tepki gösteren Turan, açıklamasında, " Türkiye'nin güçlü olduğunun altını bir daha çiziyorum. Bakınız, Türkiye güçlü olmasa, o duruşu göstermesi Azerbaycan'da, yaklaşık 30 yıldan beri işgal altında olan Karabağ özgür olur muydu? Türkiye güçlü olmasa, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 50 yıldan beri Kapalı Maraş dediğimiz yer bugün 'açık' Maraş olur muydu? Türkiye güçlü olmasa, Libya'da Suriye'de Mehmetçik'imiz bayrağımızla beraber durabilir miydi? Türkiye güçlü olmasa, bugün Ayasofya'nın minarelerinde 'Allahu ekber' seslerini duyar mıydık? Türkiye güçlü bir ülke, büyümeye devam edecek. Bakmayın, biri çıkmış 'S-400'leri niçin aldınız? Yunanistan'la mı savaşacaksınız?' diye İngiliz basınına konuşmuş. Biz, her adımımızın büyükelçilere şikayet edilmesine alıştık, her adımımızın yurt dışındaki güçlere şikayet edilmesine alıştık ama bugünkü kanıma dokundu. 'S-400'leri Yunanistan için mi aldınız? Yanlış yaptınız' diyen bir anlayışın bu ülkeye faydası olmaz. Demokrasilerde en az iktidar kadar kıymetlidir muhalefetin varlığı; ancak devlet düşmanlığı, milli konularda bir araya gelememek, bu ülkenin temel politikalarında farklı düşünmek bambaşka sorunlardır. O partinin sözcüsü, 'S-400'leri bizim Genel Başkanımız aldırdı' demişti. Aynı Genel Başkan, 'Niye bunları aldınız?' diye İngiltere'ye şikayet etti. Bunun adı muhalefet değil. O yüzden Evreşe'den sesleniyorum. Farklı partiler, farklı mezhepler, farklı dinler, farklı görüşler hepsi baş göz üstüne; ama bu ülkenin beraberliği, kardeşliği, milli politikaları, dış politikası bambaşka olması lazım. Biz, her türlü oyuna rağmen güçlenmeye, yerelde ve genelde büyümeye devam edeceğiz. Ne demişler, 'Rüzgar sert esiyorsa bırak söğüt düşünsün, çınara zaten bir şey olmaz' Bu çınara bir şey olmayacak inşallah" dedi. - ÇANAKKALE