6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var! - Son Dakika

6 muhalefet partisi lideri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci defa bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; masada "Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası", "Olası bir ittifakın ilke ve değerleri" ile "Seçim sonrası uygulanacak politikalar konusunda üzerinde çalışılacak konular"ın olması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 12 Şubat'ta Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya gelmiş, yaklaşık 5 saat süren görüşmede Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne nokta koyarak metnin 28 Şubat'ta açıklanması kararı almıştı.

Görüşmeden sonra yapılan açıklamaya göre liderler ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ve seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılacak konu başlıklarının belirlenmesinde uzlaşmıştı.

BABACAN'DAN 3 GÜNDEM ÖNERİSİ

"2. Liderler Buluşması"na ev sahipliği yapacak olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüşme öncesi 5 genel başkanı ayrı ayrı ziyaret ederek toplantının gündemine dair görüş alıverişinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Babacan'ın sunduğu taslak gündemde "Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası", "Olası bir ittifakın ilke ve değerleri ne olmalı?" ve "Seçim sonrası uygulanacak politikalar kapsamında ele alınacak tematik konular ne olmalı?" başlıkları yer aldı.

3 BAŞLIKTA KOMİSYONLAR KURULABİLİR

Geçiş sürecinin yol haritası 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konusunda uzlaşan partilerin seçimi kazanmaları durumunda parlamenter sisteme geçiş takvimini, Cumhurbaşkanı'nın geçiş sürecinde ülkeyi nasıl yöneteceği, yetkilerini nasıl kullanacağı, bu yetkileri kullanırken kendisini destekleyen partilerin iradesini hangi metotlarla yönetim sürecine katacağı gibi başlıkları içeriyor.

6 liderin buluşması her ne kadar "ittifak" olarak yorumlansa da henüz ittifakın adı da yapısı da konuşulmuş değil. Olası bir ittifakın ilke ve değerleriyle ilgili çalışma kapsamında da kurulacak ittifakın yapısı, mekanizmalarının da yer alacağı ilke ve değerler üzerinde de konuşulup uzlaşılması gerekiyor. Ayrıca seçime doğru giderken başta ekonomi olmak üzere dış politika, sosyal politika gibi belirlenen bazı temel konularda ortak hedef ve ilkeleri içeren tematik çalışmalar yapılması öneriliyor.

Liderler bu gündem önerilerinde anlaşmaları durumunda, söz konusu 3 başlıkla ilgili çalışma başlatılması talimatı verecek. Bu çerçevede partiler görevlendirmeler yapacak, çalışma komisyonları oluşacak.

SEÇİM KANUNU KONUŞULACAK MI?

6 liderin buluşmasında AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifinin resmi gündem başlıkları arasında yer alması beklenmiyor. Liderlerin konuyla ilgili değerlendirme yapabileceği konuşulurken bu konunun kanun Meclis'ten geçtikten sonra ele alınacağı ifade ediliyor.

Muhalefet liderlerinin ilk buluşmasında Cumhurbaşkanı adayının gündeme gelmediği, sadece "bu konuyu değerlendirmek için erken olduğu" görüşünde uzlaşıldığı ifade edilmişti. Ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda genel bir eğilim olsa da liderlerin bu konuyu daha ilerideki buluşmalarda ele alabileceği ifade ediliyor.

BULUŞMA DEVA PARTİSİ GENEL MERKEZİNDE OLACAK

6 muhalefet lideri 12 Şubat'taki ilk buluşmasını Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleştirdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın ev sahipliği yapacağı ikinci buluşma için otel, restoran gibi farklı seçenekler değerlendirildikten sonra en son DEVA Partisi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Genel Merkez binasında karar kılındı. Yemekli buluşma için DEVA Partisi genel merkezindeki geniş bir toplantı salonunun kullanılması bekleniyor.