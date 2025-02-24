AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getirdi - Son Dakika
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Politika

AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getirdi

Avrupa Birliği, Ukrayna işgali üçüncü yıl dönümünde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onayladı.

24.02.2025 13:12
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Avrupa Birliği, Ukrayna'daki işgalin üçüncü yıl dönümünde Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini onayladı. Rusya'nın petrol tankerlerinden oluşan gölge filosu, bankaları ve çeşitli sektörlerini hedef alan yeni yaptırım paketinde 48 kişi ve 35 kuruluş yer aldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın işgalinin üçüncü yıl dönümünde kabul edilen 16. yaptırım paketi ile Rus ekonomisinin hayati sektörlerini hedef aldı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, yaptırımlarla Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşı sürdürme kapasitesini zayıflatmanın amaçlandığı ifade edildi. Avrupa Konseyi, yeni paket çerçevesinde Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden veya zayıflatan eylemlerden sorumlu 48 kişi ve 35 kuruluştan oluşan toplam 83 tarafı kapsayan bir yaptırım listesi üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Konseyi, buna ek olarak Rusya'nın gölge filosundaki gemilere sahip olan veya bunları işleten kişi ve kuruluşlara, ayrıca Rusya'nın askeri ve sanayi kompleksini destekleyen veya bundan fayda sağlayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verdi.

"Her yaptırım paketi, Kremlin'i savaşı sürdürmek için muhtaç olduğu kaynaklardan mahrum bırakıyor"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Rusya, 3 yıldır Ukrayna'yı merhametsizce bombalayarak kendisine ait olmayan toprakları gasp etmeye çalışıyor. Yeni yaptırım paketi sadece Rusya'nın gölge filosunu hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda güvenilmez petrol tankerlerinin işletilmesini destekleyenler, insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanılan oyun kumandalarını, yaptırımların aşılması için kullanılan bankaları ve yalanların yayılması için kullanılan propaganda kaynaklarını da hedef alıyor. Bu savaşta saldırgan tarafın kim olduğu, kimin bedel ödemesi gerektiği ve kimin sorumlu tutulması gerektiği hususunda hiçbir şüphe yok. Her yaptırım paketi, Kremlin'i savaşı sürdürmek için muhtaç olduğu kaynaklardan mahrum bırakıyor. Rusya'nın saldırganlığını sona erdirmeye yönelik müzakereler devam ederken Ukrayna'yı olabilecek en güçlü konuma getirmemiz gerekiyor. Yaptırımlar, bu konuda önemli bir koz teşkil ediyor" dedi.

İlk kez SPFS sistemini kullanan Rusya dışındaki finansal kuruluşlara yönelik işlem yasağı getirildi

Yeni yaptırım paketi, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosuna ilişkin kısıtlamaların kapsamını genişleterek 73 tankeri daha listeye ekledi ve böylece yaptırımlara hedef olan tankerlerin sayısı 153'e yükseldi. Yeni yaptırımlar çerçevesinde AB, ilk defa Rusya'nın uluslararası SWIFT ödeme sistemine alternatif olarak geliştirdiği SPFS sistemini kullanan Rusya dışındaki finansal kuruluşlara yönelik işlem yasağı getirdi.

Paket çerçevesinde ayrıca Rusya'nın askeri ve sanayi kapasitesini desteklemekle suçlayan 53 kuruluşa ihracat kısıtlamaları, Rusya'nın propaganda araçları olarak tanımlanan ve aralarında Eurasia Daily, Lenta ve Tvzvvezda'nın da bulunduğu 8 medya kuruluşuna ise AB dahilinde yayın yasağı getirildi. AB Konseyi açıklamasında, bu kuruluşların üçte birinin Rusya'da, kalanlarının ise aralarında Hong Kong, Hindistan, Kazakistan, Singapur, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'ın da bulunduğu üçüncü ülkelerde bulundukları kaydedildi.

AB'nin yeni yaptırım paketi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'da uzlaşı sağlanması sürecinin Rusya'ya yönelik ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını da içereceğini açıklamasının birkaç gün ardından geldi.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Rusya aleyhindeki yaptırım politikasını Washington'dan bağımsız yürütmesi gerektiğine işaret etmişti. Avrupa Birliği, Rusya aleyhindeki 15. yaptırım paketini, 16 Aralık'ta kabul etmiş, bu pakette ise 54 şahıs ve Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den 30 kuruluş hedef alınmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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