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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek sağlamaya çağırdı ve Putin'in yanıldığını kanıtlamaları gerektiğini belirtti. Biden, ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya yardım için fon sağlamaya çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde elde ettiği başarıları aktardı ve hedeflerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna\'ya destek çağrısı yaptı
13.12.2023 - 02:57,
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ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya destek sağlamaya çağıran ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğine güveniyor. Onun yanıldığını kanıtlamalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Ukrayna'ya destek sağlamayacağını umduğunu belirten Biden, "Ukrayna'ya elimizden geldiğince kritik silah ve teçhizat sağlamaya devam edeceğiz; buna bugün onayladığım 200 milyon dolarlık silah ve askeri yardım da dahil" ifadelerini kullandı. ABD'nin desteğinin devam etmesi için ek finansmana ihtiyaç olduğunun altını çizen Biden, "Ek finansman sağlanmadığı takdirde, Ukrayna'nın acil operasyonel taleplerine yanıt vermesine yardımcı olma kabiliyetimizin hızla sonuna geliyoruz. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğine güveniyor. Onun yanıldığını kanıtlamalıyız" diyerek ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya yardım için fon sağlamaya çağırdı.

Bir Rus devlet televizyonu sunucusunun geçen hafta yeni Ukrayna destek paketinin geçmesini engelledikleri için Cumhuriyetçileri övdüğünü hatırlatan Biden, "Eğer Rus propagandacılar tarafından kutlanıyorsanız, ne yaptığınızı yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir" dedi. Ukrayna'nın savaşı kazandığını görmek istediklerinin altını çizen Biden, "Kazanmak demek Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ulus olması, bugün kendini savunabilir ve saldırıları caydırabilir hale gelmesidir. Bizim amacımız da bu" diye konuştu.

Zelensky: "Başarılı savunmamız sayesinde Avrupa ulusları da güvende"

ABD ile birlik mesajı veren Zelensky ise ülkesinin Rusya'ya karşı mücadelesinde elde ettiği başarıları Biden'a aktarmak üzere Washington'a davet edilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. "Şimdiden önemli bir ilerleme kaydettik. Ortaklığımızın her türlü Rus düşmanlığından daha güçlü olduğunu gösterdik" diyen Zelensky, Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini kurtardığını ifade etti. Ukraynalı askerlerin yaklaşık iki yıldır "özgürlüğü savunduğuna" dikkat çeken Zelensky, "Ukrayna'nın savunmadaki başarısı sayesinde diğer Avrupa ulusları da geçmişin aksine Rus saldırganlığına karşı güvende" ifadelerini kullandı. Putin ne yaparsa yapsın güçlü duruşlarını sürdüreceklerinin altını çizen Zelensky, Rusya'nın hiçbir zafer elde edemediğini vurguladı.

Zelensky hedeflerini açıkladı

Başkan Biden ile gelecek yıl Ukrayna'nın gücünü nasıl artırabileceğini görüştüklerini açıklayan Zelensky, bazı unsurlara dikkat çekti. "Hava savaşını kazanmayı ve Rus hava hakimiyetini kırmayı hedefliyoruz" diyen Zelensky, "Gökyüzünü kontrol eden savaşın süresini de kontrol eder" dedi. Ayrıca bir Amerikan savunma şirketiyle görüştüğü bilgisini paylaşan Zelensky, Ukrayna'nın savunma sanayisinin nasıl daha hızlı ve etkin çalışabileceği konusunda tavsiyeler aldığını belirtti. "Ukrayna ve Amerika birlikte demokrasinin cephaneliğini dönüştürebilir" diyen Zelensky, Biden'a Ukrayna'nın AB'ye üyelik yolunda "Avrupa Komisyonu'nun tüm tavsiyelerini yerine getirdiği" bilgisini verdiğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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