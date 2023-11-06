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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'ya geldi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'ya geldi

Son Güncelleme: 06.11.2023 00:40

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda birçok yetkili karşıladı. Görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'ya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'ya geldi - Son Dakika
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