ABD'nin, Ukrayna için gizli silah tedariki karşılığında Pakistan'ın IMF ile kurtarma paketi anlaşmasına yardım ettiği iddia edildi - Son Dakika

ABD'nin, Ukrayna için gizli silah tedariki karşılığında Pakistan'ın IMF ile kurtarma paketi anlaşmasına yardım ettiği iddia edildi

ABD\'nin, Ukrayna için gizli silah tedariki karşılığında Pakistan\'ın IMF ile kurtarma paketi anlaşmasına yardım ettiği iddia edildi
Son Güncelleme: 18.09.2023 22:59

ABD'nin, Ukrayna'ya silah tedariki için Pakistan ile yaptığı gizli bir silah anlaşmasının, Pakistan'ın IMF ile kurtarma paketi anlaşmasına yardım ettiği iddia edildi. Pakistan'ın uzun süren savaşlar için gerekli cephanelik konusunda bir üretim merkezi olarak görüldüğü ve üretilen mühimmat ve teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetti.

ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin bazı belge ve kaynaklara dayandırdığı haberinde, haziranda Pakistan'ın IMF ile vardığı anlaşmada İslamabad'ın Ukrayna'ya silah tedariki için Washington ile yaptığı gizli bir silah anlaşmasının önemli rol oynadığı ileri sürüldü. Haberde, Pakistan'ın uzun süren savaşlar için gerekli cephanelik konusunda bir üretim merkezi olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

UKRAYNA ORDUSU PAKİSTAN'IN ÜRETTİĞİ MÜHİMMATLARI KULLANDI

Ukrayna'nın, cephane ve askeri ekipman için kronik bir yetersizlikle karşı karşıya olduğu kaydedilen haberde, Pakistan'da üretilen mühimmat ve teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığının açık haber kaynaklarında yer aldığına işaret edildi. Haberde, Pakistan ordusundan ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından sızdırılan silah anlaşmasına ilişkin belgelere göre, ABD ile Pakistan arasında mühimmat satışlarının 2022 yazı ile 2023 baharı arasında gerçekleştirildiği iddia edildi.

LİSANS VE TALEP BELGELERİ DE ORTALIĞA SAÇILDI

Silah anlaşmasının, Ukrayna'da pek de itibarlı olmayan kişilerle ilişkileri nedeniyle New York Times'ın son dönemdeki bir haberine konu olan tartışmalı "Global Ordnance" şirketine bağlı "Global Military Products" tarafından yapıldığı öne sürüldü. Haberde, para trafiğinin ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin ana hatlarını ortaya koyan belgeler arasında, ABD'nin Ukrayna için Pakistan'dan askeri silah satın almak üzere yaptığı anlaşmalara ilişkin ABD ve Pakistan sözleşmeleri, lisans ve talep belgelerinin de bulunduğu savunuldu.

PAKİSTAN'IN 900 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Donald Lu ile Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Mesud Han'ın, 23 Mayıs 2023'te İslamabad'ın Ukrayna'ya silah satışıyla IMF karşısında finansal pozisyonunu nasıl güçlendireceğiyle ilgili görüşmek için Washington'da bir araya geldiğine atıf yapılan haberde, Lu'nun Han'a, IMF'ye Pakistan ile ABD arasındaki program hakkında gizli bilgi vereceğini söylediği belirtildi.

ABD DIŞİŞLERİ İDDİALARI REDDETTİ

Haberde, Lu'nun Pakistanlıların silah satışından gelen katkının 900 milyon dolar olduğuna inandığını ve bunun IMF'nin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık finansman açığını kapatmaya yardımcı olacağını kabul ettiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin, Pakistan ve IMF arasında arabulucu rolü oynadığına yönelik iddiaları reddetti. Bir IMF sözcüsü ise kurumun, Pakistan ile anlaşma konusunda baskı görmediğini belirtirken ABD ile Pakistan arasında yapıldığı iddia edilen silah programıyla ilgili IMF'nin güveninin alınıp alınmadığına dair yorum yapmadı. Bununla birlikte, Karaçi doğumlu Demokrat Senatör Chris Van Hollen, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yönetimdeki kişilerle yaptığım konuşmalardan anladığım kadarıyla, Pakistan'daki umutsuz ekonomik durum göz önüne alındığında IMF kredi paketini destekledik." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN: İDDİALAR TEMELSİZ VE UYDURULMUŞ

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, The Intercept haber sitesinde yer alan iddialar, temelsiz ve uydurulmuş olarak nitelendirilerek reddedildi. IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD'nin, Ukrayna için gizli silah tedariki karşılığında Pakistan'ın IMF ile kurtarma paketi anlaşmasına yardım ettiği iddia edildi - Son Dakika


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