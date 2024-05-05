ABD, Suudi Arabistan ile savunma anlaşması için İsrail normalleşmesi şartını koşuyor - Son Dakika
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Politika

ABD, Suudi Arabistan ile savunma anlaşması için İsrail normalleşmesi şartını koşuyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

05.05.2024 10:40
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyiye gitmiyor. Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD ise bu durumu değiştirmek için elindeki tüm kartları kullanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda körfez ülkesi Suudi Arabistan'a "İsrail" mesajı verdi. Sullivan, Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Sullivan, "Bütüncül bakarsak, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir uzlaşmanın şartı, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır. Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerinden ayıramazsınız" dedi.

Önümüzdeki aylarda kendisinden ve ABD Başkanı Joe Biden'dan daha fazla açıklama gelebileceğini belirten Sullivan, "Yapabileceğimiz tek şey, mantıklı olduğunu düşündüğümüz bir yol üzerinde çalışmak ve bölgedeki birçok ülkeyi de bu yola sokmak, sonra da bu yolu sunmaktır. Nihayetinde bu İsrail yönetimine bağlı olacak. İsrail halkı da bu yolu seçip seçmeyeceğine karar verecek" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Suudi Arabistan ile savunma anlaşması için İsrail normalleşmesi şartını koşuyor - Son Dakika

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