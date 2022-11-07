CHP'den AK Parti'ye HDP tepkisi: Soyunduğunuz yerde giyineceksiniz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti geçtiğimiz hafta başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Heyetin HDP ziyareti ise hem AK Parti içinden hem de bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. İktidarın HDP için mecliste bulunmaması gereken bir parti olduğunu söylediğini belirten AK Partililer politikanın netleşmesinde karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

"BUNDAN ÖNCE NE SÖYLEDİNİZ, ŞİMDİ NE YAPIYORSUNUZ?"

Bugün bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, AK Parti heyetinin anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesi hakkında konuştu. Öztrak, "HDP, bugün TBMM'de milletin seçerek gönderdiği bir parti olarak duruyor. Yalnız bu fotoğrafa baktığım zaman eğer siz değer ve ilkeler siyaseti yapıyorsanız, soyunduğunuz yerde giyineceksiniz. Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Erdoğan'ın bu millete yaşattığı zulmü seçim sandığı önüne geldiğinde bir referandumla örtme konusunda nasıl çaresiz olduğunu ortaya koyuyor. Orban ne yapmış? Çakma Orban'lığa soyunuyor. 'Ben de seçim olurken yanına bir tane referandum getireyim, milletin gündemini karartayım.' Macaristan neresi Türkiye neresi? Türkiye'de kadının giyimin kuşamı üzerinden siyaset yapmak isteyen partiler var. CHP olarak Genel Başkanımız bunu önlemek için bir kanun teklifini getirmiştir, TBMM'ye sunmuştur. Milletin gündemini karartsınlar, samimilerse gelsinler bu kanuna evet oyu versinler, iki günde bu işi çözelim, milleti uğraştırmayalım." dedi.

AK Parti - HDP heyetlerinin görüşmesi

AK PARTİ İÇİNDEN DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

AK Parti'nin HDP ziyareti, parti içerisinden de bazı tepkilere neden olmuştu. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP ziyaretinin parti için sıkıntı oluşturacağını savunarak, "HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" demişti.

HDP ile görüşmeye bir tepki de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan gelmişti. Metiner'in paylaşımını alıntılayan Tayyar, "Kesinlikle. AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.