Adalet Bakanı Tunç'tan Bütçe Görüşmelerinde Açıklamalar

Politika

'AVRUPA KONSEYİ'NDE ORTALAMAYI YAKALAYAMADIK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Tunç, milletvekillerinin eleştirilerine ilişkin, "Bugün 25 bine yakın hakim ve savcımız var. Artan iş yüküne oranla bu sayının da artması gerekiyor. Biz daha Avrupa Konseyi'nde ortalamayı yakalayamadık. Anayasa Mahkemesi hak ihlalleri kararlarından sadece 101'i icra edilememiş" dedi.

'RET YANITI VERMEDİK'

Özgür Özel'in, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek istemesine de değinen Bakan Tunç, "İzin söz konusu oldu. Görüşmenin nasıl olacağı yönetmelikte belli. Adalet Bakanı'nın onay vermesi şartı yok. Ret yanıtı vermedik ama son yaptığı konuşmasında 'İzin vermeyen Adalet Bakanının alnını karışlarım' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında 'Bakanın imamı' dedi. Gazetecilere de sözlerini hatırlattım, 'Adam gibi izin istenir' dedim" diye konuştu.

'TEMİZ DİLLE SİYASETE DAVET ETTİM'

Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun davasına ilişkin ise "Gazeteciler sordu, ben de geçmişte olan dosyaları söyledim, Cumhurbaşkanımıza hakareti nedeniyle talimat ifadesi dedim. Temiz dille siyaset yapmaya davet ettim. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil. Ama bir Adalet Bakanı sıfatıyla, 'mahkemeler bağımsızdır; suç olup olmadığına mahkemede karar vereceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

'İBB BAŞKANI'NIN AHMAK DAVASINA BAKAN HAKİM NEDEN SÜRÜLDÜ DİYORSUNUZ, YOK BÖYLE BİR ŞEY'

Bakan Tunç'un yanıtlarına tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Bakan Tunç'un Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadelerine ilişkin, "Bakan olarak hata ettim deyin, Sayın Bakan bir kere de hata yaptım deyin" diye konuştu. Bakan Tunç ise "İBB Başkanı'nın ahmak davasına bakan hakim neden sürüldü diyorsunuz. Yok böyle bir şey" diye cevap verdi.

'HSK'NIN BAŞINDAKİ SİYASET YAPAMAZ'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise "Bakanlar aynı zamanda siyasi parti üyesi olabiliyor ve Sayın Bakan da parti üyesi. Hukukçu olarak yorumunu yapıyor zaten. Politik yorumunu da yapıyor. Ben hakkaniyetten yanayım" dedi. Muş'un sözleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Yani siyaset yapıyor diyorsunuz. Biz de HSK'nın başındaki siyaset yapamaz diyoruz" dedi.

BAKANLIĞIN BÜTÇESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Soru- cevabın ardından muhalefet milletvekillerinin sunduğu önergeler reddedilirken, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi onaylanarak komisyondan geçti.

Ayça YASLI/ ANKARA,