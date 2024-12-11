Adalet Bakanı Tunç: Türkiye İnsan Hakları Konusunda Önemli Yol Katetti - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye İnsan Hakları Konusunda Önemli Yol Katetti

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye İnsan Hakları Konusunda Önemli Yol Katetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, insan hakları konusunda Türkiye'nin son 22 yılda yaptığı reformları ve aldıkları mesafeleri değerlendirdi. Bakan Tunç, insan hakları eylem planları çerçevesinde yapılan toplantıda, düşünce ve basın özgürlüğü ile kılık kıyafet özgürlüğü gibi konularda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

11.12.2024 18:58  Güncelleme: 18:59
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye insan hakları konusunda son 22 yılda epeyce yol kat etti. Sessiz devrim sayılan reformlara da imza attık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Tunç'un yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve yargı mensupları katıldı. Bakan Tunç, insan hakları eylem planları çerçevesinde insan hakları kurumlarıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu vesileyle, başta Filistin olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlaline uğrayan insanların olmaması ve dünyada hakkaniyetin artması, daha adil bir dünya inşasının Türkiye öncülüğünde olmasının temennisiyle toplantımıza başlıyoruz. Türkiye insan hakları konusunda son 22 yılda epeyce yol kat etti. Sessiz devrim sayılan reformlara da imza attık. Anayasa değişiklikleriyle hukuk devletini güçlendiren, hukuku esasa alan reformları da hayata geçirdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının daha demokratik hale getirilmesi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması, askeri mahkemelerin kaldırılması ve yargı birliği konusunda önemli mesafeler aldık" diye konuştu.

Bunları milletin onayıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Tunç, "Kişisel verilerin korunması, özel hayatın korunması, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması yapısal anlamda ve insan hakları anlamında önemli ilerlemelerdir. Yine düşünce ve basın özgürlüğü konusunda büyük ölçüde yol aldık. Ana dilde savunma yapılmasından, serbest propaganda yapılmasına kadar cezaevlerinde kendi evladıyla kendi dilinde konuşamama durumu vardı. Türkiye o günleri çoktan geride bıraktı. Yeni Türk Ceza Kanunu'yla beraber önemli insan hakları mevzuatlarını hayata geçirdik. Kılık kıyafet özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, herkesin ibadet ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesi ülkemiz adına önemli adımlardır. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konusunda hak ihlallerinin engellenmesi için, yasalarımızda bir eksiklik varsa ya da uygulamalardan kaynaklanan bir problem bulunuyorsa, bunları taslak halinde hazırlayarak komisyon başkanlarımıza arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yargı reformu strateji belgesinin yakında açıklanacağını belirten Bakan Tunç, "Orada da belirli amaçlarımız olacak. İnsan Hakları Eylem Planı'nın 3'üncüsü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süren yargılamalar konusunda çalışmalarımız var. İnsan Hakları Eylem Planı tamamlandığında, oradaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Türkiye İnsan Hakları Konusunda Önemli Yol Katetti - Son Dakika

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