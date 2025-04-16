Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi

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Kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti'nin İmralı heyeti arasında 18 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşme de ileri bir tarihe ertelendi. Bakan Tunç, erteleme kararını, "Önceliğimiz Sırrı Bey'in sağlığına kavuşması" diyerek açıkladı.

16.04.2025 21:47  Güncelleme: 22:42
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti'nin İmralı heyeti arasında 18 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi

"ÖNCELİĞİMİZ SIRRI BEY'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Bakan Tunç erteleme kararını, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'na yaptığı özel açıklamayla duyurdu. Bakan Tunç, açıklamasında, "Önceliğimiz Sırrı Bey'in sağlığına kavuşması" diyerek, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun tüm siyasi çalışmaların önüne geçtiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi

TARİH BELLİ DEĞİL

Yeni görüşme tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmazken, tarafların Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna göre yeniden planlama yapacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi

HUKUKİ ZEMİNDE ATILACAK ADIMLARIN ELE ALINMASI BEKLENİYORDU

Daha önce DEM Parti heyetinden, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hükümetten bazı yargısal adımlar beklendiğine yönelik açıklamalar gelmişti. Bakan Tunç ile gerçekleştirilecek görüşmede de sürece ilişkin hukuki zeminde yapılacak adımların ele alınması bekleniyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi

İMRALI HEYETİ 10 NİSAN'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti'nin İmralı heyeti, teöristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısıyla devam eden 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas niteliği taşıyan görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın da katılırken, DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi
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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme ertelendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
    görüşme hikaye zaten hep beraberler hiç ayrılmadılar 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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