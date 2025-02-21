Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD yöneticilerine yönelik soruşturmaların eleştirilmesine tepki göstererek, "Bugün çıkıp 3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize hakarettir." dedi.

21.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:27
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Konya'nın Kulu ilçesine gelerek Kulu Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında açılan soruşturmaların eleştirilmesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır

"27 NİSAN BİLDİRİSİNE KARŞI NE SÖYLEDİLER?"

Bakan Tunç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: " Bugün Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin hâkim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine ne karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı bir kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı bunların? Gezi olaylarıyla bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışanlar, o terörist paçavralarını Taksim'de binalara asanlara karşı o sivil toplum kuruluşları, bir çift laf söyleyebildiler mi? 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ne söyleyebildiler? Bu ülkede demokrasiye sahip çıkma noktasında, millet iradesine sahip çıkma noktasında bir şey söylediler mi?

"BU ÜLKEDE HUKUK GÜVENLİĞİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMEK İNSAFSIZLIKTIR"

Bugün çıkıp 3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize hakarettir. Ülkemizde hukuk güvenliği alabildiğine var. Çıkıp kürsülere 'Türkiye'de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı buraya gelmeyin' demek bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır

"TÜSİAD BİLİR, SANAYİCİLER BİLİR, ÜRETİCİLER BİLİR"

Ülkemizde 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat, hukuk güvenliği sayesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi sayesinde, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması sayesinde, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi sayesinde, üretimin artması sayesinde 262 milyar dolara yükselmiştir. Bunu en iyi şekilde kim bilir? TÜSİAD bilir, sanayiciler bilir, üreticiler bilir. O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi?

"YATIRIMCI ÜLKEYE GÜVENMESE YABANCI SERMAYE YÜKSELİR MİYDİ?"

80 yıl boyunca, 2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ülkemize gelen yabancı sermaye tutarı 15 milyar dolar. Sadece geçen yıl gelen miktar 11.3 milyar dolar, bir yılda. Neredeyse 15 milyar dolara yakın bir rakam. 22 yıl boyunca ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı 273 milyar dolara ulaştı. 15 milyar dolar nerede? 273 milyar dolar nerede? Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi? Hâkim ve savcılarımız, avukatlarımızın da desteğiyle 13 milyon 900 bin karar verdi bir yılda.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır

"BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

Bunların hepsini göz ardı edeceksiniz, hukuk devletini ve hukuk güvenliğini sağlamak için fedakârca çalışan hâkim ve savcılarımızın emeğini, yargı çalışanlarımızın emeğini bir tarafa bırakacaksınız, 3 tane hakaret soruşturmasıyla 'ülkede hukuk güvenliği yok' diyeceksiniz. Buna müsaade etmeyiz. Biz bu ülkenin yüksek standartlı bir demokrasi yolunda Türkiye Yüzyılında hukuk güvenliğini tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz ve milletimizin refahını artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • 02041007155:
    var mı alçak insan var mı? böyle bir dönem yaşamadık ya 50 yaşımıza kadar 1600 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    ülkede hukuk varmı hakimleri savcilari atayan işine gelmeyince yer beğen diyen siz degilmisimiz 1240 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    bu ülkede ne hak var nede adalet unutmayın bu adalet sistemi birgün gelecek hepinize lazım olacak demedi demeyin... 1038 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    ülkede adaletmi var hukukmu var.bir hakim akp li birinin aleyhinde bi karar verdimi hakim hakkında soruşturma açarsınız kızılay başkanını kızı trafik kazasında asli kusurlu olduğu halde bir gencin ölümüne sebeb oldu neden tutuklanmadı adaletiniz bumu 770 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    birkereden bişey olmaz diyen aldatildik diyen bir adalet sisteminiz var neyin adaleti hep siz dogrusunuz 23 yıldır hangi akp li yargılandı 648 1 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    ülkece ikna olduk sayın bakanım ha bide sandik tez zamanda gelse herşey güzel olacak 550 1 Yanıtla
  • Casper:
    Sanayiler Olmazsa Türkiye Hiç Olur.. Vergilerde Alamazsınız 376 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    VARMI 264 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    SADECE SARAY VE YANDAŞLARA VAR HUKUKDA ZENGİNLİKDE AMA HALKA ZERRESİ YOK SADECE TEHDİT DIŞINDA BAKALIM BU İŞİN SONU NEREYE VARIR GÖRELİM 204 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    zarrap hepinizi aldattı bankanlar paraları aldı hangisini yargiladiniz sonra hak var hukuk var 155 1 Yanıtla
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