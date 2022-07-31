AK Parti'li vekillerden Çekmeköy'e çıkarma - Son Dakika
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AK Parti'li vekillerden Çekmeköy'e çıkarma

31.07.2022 15:07
AK Parti'li vekillerden Çekmeköy'e çıkarma

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde birçok AK Parti'li vekil ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy'de bulunan 21 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde birçok AK Parti'li vekil ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy'de bulunan 21 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, "Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla güçlü bir etkileşim hedeflenen proje çerçevesinde, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'li vekillerden; İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İstanbul Milletvekili Belma Satır, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy'de bulunan 21 mahalleyi ziyaret ederek, esnafla, hasta ve engellilerle, 15 Temmuz gazileri ve STK kuruluşlarıyla, vatandaşlarla bir araya geldi.

"AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanı'mızın planlarını programlarını paylaşacağız"

Program çerçevesinde İstanbul'un dört bir yanında vatandaşların sorunlarının ve önerilerinin dinleneceğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaz çalışmalarımızı programladık. Biz de İstanbul'umuzda 'Yüz yüze 100 gün', 'Yüz yüze gönül gönül' adıyla bu programlarımızı yapıyoruz. 39 ilçemizde, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla, tüm teşkilat kademeleriyle beraber İstanbullu kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle buluşuyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin konuştuğu, dile getirmek istediği her hususu onlarla birlikte de değerlendiriyoruz. Çekmeköy'ün bugün 21 bir mahallesine hep birlikte inşallah vakit el verince temas etmeye çalışacağız. Türkiye'ye dair umutlarımızı, ümitlerimizi paylaşırken Türkiye'nin geleceğini 23, 53, 71 hedeflerine dair AK Parti'mizin Cumhurbaşkanı'mızın planlarını, programlarını inşallah paylaşacağız" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise, "Bu çalışmanın neticesinde, yüzde 100 bereket olacak. Bu birliktelik teşkilatımızla belediyemizle, Meclis Üyelerimizle, Kadın, Gençlik Kollarımızla, kurulduğu 2008 yılından beri burada güzel bir ahenk yakaladık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. İl Başkanı ve vekillerimizden Allah razı olsun bizlere katıldılar. Bugün burada sokakta emeği gelecek tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ahmet Poyraz, İstanbul, AK Parti, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li vekillerden Çekmeköy'e çıkarma - Son Dakika

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