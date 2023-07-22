Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

22.07.2023 20:02

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıda İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti, İl Başkanı Salih Demir ise yaralandı. Saldırı sonrası HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırganların münferit bir olay olmadığını belirterek, HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanlarına bulaşmış olduğunu ifade etti. Yılmaz ayrıca Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği olduğunu ve bu işi azmettirenlerin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıdaİl Sekreteri Sacit Pişgin yaşamını yitirdi, İl Başkanı Salih Demir ise yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan "HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, "Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir" ifadelerini kullandı.

İL SEKRETERİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay sırasında mescitte namaz kılan İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

"MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL"

Saldırının ardından partiden ilk açıklama geldi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz: Münferit bir olay değil
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz: Münferit bir olay değil

VALİLİK: ŞÜPHELİ 1951 DOĞUMLU

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Valiliği şüphelinin yakalandığını belirterek şunları söyledi: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A. S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A. S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz: Münferit bir olay değil
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı

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Son Dakika Politika Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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