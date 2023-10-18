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Yüzlerce masumu katleden İsrail'e büyük öfke! Adana'da kaldırım taşlarını söküp ABD konsolosluğunu taşladılar - Son Dakika

Yüzlerce masumu katleden İsrail'e büyük öfke! Adana'da kaldırım taşlarını söküp ABD konsolosluğunu taşladılar

Son Güncelleme: 18.10.2023 09:32

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tuttu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralandı.

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırıp yüzlerce masumu katletmesinin ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tuttu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralandı.

KONVOYLARLA GELDİLER

Yüreğir ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı Asri mezarlık önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek için ABD konsolosluğuna araçlarıyla konvoy düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Yunus timleri, asayiş, devriye, özel harekat polisleri ABD konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Konvoyun ardından konsolosluğa yakın yerde toplanıp eyleme başladı. Eylemde Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

REFÜJDEKİ TAŞLARI SÖKÜP FIRLATTILAR

Eylemin bitmesiyle vatandaşlar konsolosluğa doğru yürüdü. Refüjde bulunan taşları söken öfkeli kalabalık polislerin uyarılarını aldırış etmeden konsolosluğu taşlamaya başladı. Konsolosluğun önündeki taş bariyere yanıcı madde atılarak ateşe verildi. Ardından taş bariyerlere tırmanan vatandaşlar güvenlik kameralarını parçaladı.

1 POLİS YARALANDI

Yaşanan olaylarda bir polis atılan taşın yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Ekip arkadaşları yere yığılan arkadaşlarının önünden siper olurken, el birliğiyle kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Çevik Kuvvet polisleri plastik mermi ve biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüzlerce masumu katleden İsrail'e büyük öfke! Adana'da kaldırım taşlarını söküp ABD konsolosluğunu taşladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzlerce masumu katleden İsrail'e büyük öfke! Adana'da kaldırım taşlarını söküp ABD konsolosluğunu taşladılar - Son Dakika
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