Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Adaylıkla ilgili ismi en çok gündeme gelen isim hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

"BU KONU MASADA HİÇ GÖRÜŞÜLMEDİ"

Son olarak Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'ya konuşan Kılıçdaroğlu'na "6'lı masada sizin adaylığınız konusunda bir şüphe mi var?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Bu konu masada hiç görüşülmedi, sadece şu görüşüldü: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gazetecilerden çok soru geliyor, o zaman biz cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirleyen bir paragraf yazalım diye konuştuk ve bunu yazıp ilan ettik" yanıtını verdi.

"SEÇİM KARARI NE ZAMAN ALINIRSA O ZAMAN ADAYIMIZI AÇIKLARIZ"

Açıklamasının devamında adaylarını ne zaman açıklayacaklarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok fazla gündeme getirilmesi, aslında ekonomide yaşanan bunalımı toplumun gözünden kaçırma amacı taşıyor. Çünkü bu kadar ciddi konu varken, kim cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasını sürekli yaparsanız ve neden Cumhur İttifakı kendi adayını açıklamıyor diye sormazsanız, doğru olmaz. Erdoğan ne zaman açıklarsa ve seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız" ifadelerine yer verdi.

"OTURUP KONUŞACAĞIZ, KARARLAR ALACAĞIZ"

CHP lideri, "Altılı Masa'da yeni bir durum ortaya çıktı.. Milletvekili seçimi konusunda CHP ve İYİ Parti dışında ayrı bir ittifak tartışılıyor, DEVA ve Gelecek Partisi seçimlere kendi amblemleriyle girecek. Bir üçüncü ittifakın yüzde 7 barajını aşması durumunda muhalefet Meclis'te daha güçlü olur mu?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Millet İttifakı'nda partiler şimdi şunu araştırıyor: Hangi parti hangi ilde hangi ittifaklarla seçimlere girerse daha fazla milletvekili şansı elde edilir? Bunun çalışmasını yapıyor partiler; biz de yapıyoruz. Sağlıklı bir sonuç elde etmek için, illerde her birimizin bağımsız olarak yapacağı anketlerin sonucundan yola çıkacağız. Henüz bunlar yapılmadı. Olası ittifakların hangi partilere ne kadar milletvekili kazandıracağı hesaplarının kesinleşmesi lazım. Sonra bu veriler masaya gelecek, oturup konuşacak ve kararlar alacağız."